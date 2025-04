5 zahraničních hráčů Slavie, kteří momentálně hostují v jiných klubech. Vrátí se do Edenu?

Část 1 / 6



Ve Slavii není místo pro všechny. Sešívaní pravidelně posílají řadu hráčů na hostování do českých i zahraničních klubů. „Zapůjčeno“ je aktuálně i pět cizinců z Edenu. Najdete je v následujících kapitolách.

Muhamed Tijani (Nigérie) – Plymouth Nigerijský útočník Muhamed Tijani si odbyl ligovou premiéru v sezoně 2019/20 v dresu Karviné, kde hostoval z Baníku, kam přišel v roce 2019. V pěti zápasech se gólově neprosadil, po návratu do Ostravy si ale vybojoval místo v kádru a během ročníku 2020/21 odehrál 11 utkání a dal jeden gól. Na jaře však zamířil na hostování do Třince a další ročník strávil v Táborsku. Až v sezoně 2022/23 se nastálo prosadil do kádru Baníku a doslova v něm zářil. Ve 32 zápasech dal 11 gólů a řekl si o přestup do bohatšího klubu. Skočila po něm Slavia, která za aktuálně čtyřiadvacetiletého forvarda poslala do Ostravy přes 30 milionů korun. Vypadá to, že to nebyla úplně špatná investice. V pražském klubu odehrál Tijani v minulém ročníku 25 utkání, dal dva góly, k nim přidal jednu asistenci, ale také ukázal, že umí hrát pěkně zostra. Rozhodčí mu ukázali čtyřikrát žlutou kartu. V Edenu by mohl působit do konce sezony 2027/28, ale v tomto ročníku jej na tuzemských pažitech nevidíme, jelikož byl vyexpedován na hostování do druholigového anglického Plymouthu. Součástí dohody je také opce na pozdější přestup. Foto: Profimedia.cz

Conrad Wallem (Norsko) – St. Louis City Někdejší norský mládežnický reprezentant Conrad Wallem přišel do Edenu předloni v létě z klubu Odds BK. Na české prostředí si zvykal poměrně pomalu, v minulém ročníku hrával skoro pravidelně v základní sestavě - v 25 ligových zápasech dal pět branek a na dalších pět nahrál. V tom současném spíše paběrkoval starty jako střídající hráč. Během šesti utkání dal jednu branku. Univerzál, který může hrát na levé straně zálohy či útoku, nebo jako centrální středopolař, má slušný fyzický fond a dobrou techniku. Když podepisoval smlouvu do roku 2027, činila jeho hodnota podle portálu TransferMarkt asi 33 milionů korun, Slavia však z něj zaplatila o pár milionů víc. Na konci ledna odešel z Edenu na hostování s opcí na případný přestup do konce kalendářního roku do americké MLS, kde pravidelně nastupuje v základní sestavě St. Louis City. Foto: Profimedia.cz

Michal Tomič (Slovensko) – MFK Karviná Šestadvacetiletý slovenský obránce Michal Tomič působil od roku 2020 ve Slovácku, kam přišel jako volný hráč z Žiliny, a v Uherském Hradišti se stal oporou mužstva. Povedla se mu také podzimní část sezony 2022/23, ale protože odmítl prodloužit kontrakt, zamířil předloni v únoru do Slavie, která o něho projevovala velký zájem. V Edenu se ale Tomič setkal s obrovskou konkurencí na pravém okraji obrany, takže jej sešívaní vyexpedovali na hostování do konce ročníku do Mladé Boleslavi. V sezoně 2023/24 už ale válel v pražském klubu a po jejím skončení měl na kontě 21 utkání a dvě vstřelené branky. Jenže v tomto ročníku se na podzim dostal na hřiště v ligovém utkání jen dvakrát. Nedostatek herního vytížení má řešit hostování v Karviné, kde na jaře odehrál šest střetnutí v základní sestavě, dal dva góly, ale také viděl červenou kartu. Smlouvu v Edenu má podepsanou do roku 2026. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 6 Andres Dumitrescu (Rumunsko) – Sepsi OSK Jen dva ligové zápasy zatím odehrál od příchodu do Edenu v létě 2023 rumunský zadák Andres Dumitrescu. Do Prahy přišel z klubu Sepsi OSK za více než 20 milionů korun a při zranění Davida Juráska měl být jedním z hráčů, kteří by byli schopni na jeho postu zaskočit. Ve Slavii podepsal smlouvu do roku 2027, ale zatím to vypadá, že ho čeká série hostování a pokud výrazně nepřesvědčí o svých kvalitách, možná, že bude prodán dříve, než mu kontrakt vyprší. V klubu, z něhož do Prahy přišel, je nyní zapůjčen už druhou sezonu. Foto: Profimedia.cz

Sahmkou Camara (Guinea) – MFK Karviná Čerstvým přírůstkem v kádru Slavie se stal během lednového přestupního termínu jednadvacetiletý stoper Sahmkou Camara z Guineje. Pražané jej koupili přibližně za osm a půl milionu korun z druholigového švýcarského klubu Stade Lausanne Ouchy. Rodák z Paříže, který fotbalové dovednosti získával ve Francii, je typem urostlého zadáka, který má poměrně slušné rychlostní i technické dispozice. Na kontě má už jeden start v seniorské reprezentaci Guineje ve vítězném přátelském utkání s Guineou-Bissau (1:0). Jarní část sezony však netráví v Edenu, ale otrkává se v Karviné, kam byl vyexpedován na hostování. Dosud odehrál za slezský klub sedm ligových utkání, všechny v základní sestavě od první do závěrečné minuty. Foto: Profimedia.cz