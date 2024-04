5 zahraničních fotbalistů Slavie, kteří jsou v klíčové fázi sezony z formy

Slavia za něj v zimě poslala do norského Tromsö okolo 45 milionů korun. Od takové investice očekáváte, že se vám brzy začne vracet, devatenáctiletý senegalský obránce toho ale zatím moc neukázal. V lize zasáhl pouze do šesti zápasů, žádná hitparáda to však z jeho strany nebyla. Pevné místo si navíc nezískal ani Ondřej Zmrzlý, jenž v zimě přišel na stejný post z Olomouce.

Christos Zafeiris

Byla to velká sláva, když norský klenot přišel loni v zimě do Edenu. Ve Slavii se rozkoukal rychle a získal si flek v základní sestavě. Brzdila jej (a stále brzdí) slabší produktivita, tu ale nahrazoval skvělými výkony. Šlapal do defenzivy, zároveň byl mozkem týmu v ofenzivě. To teď ale neplatí, jednadvacetiletý Christos Zafeiris je z formy.

Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia