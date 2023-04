5 útočníků z NHL, kteří budou volní pro mistrovství světa. Kdo z nich ale přijede?

David Pastrňák, Ondřej Palát, Martin Nečas, Pavel Zacha nebo Filip Chytil se chystají na boje v play-off. Už teď je ale jasné, kteří čeští útočníci se do vyřazovacích bojů NHL nedostanou. Posílí někdo z nich reprezentaci na mistrovství světa? Více se dozvíte v následujících kapitolách.

Loni na šampionátu hrál. Možná se od něj čekalo víc, nakonec do statistik zapsal gól, čtyři nahrávky a českému týmu pomohl k bronzu. V NHL devětadvacetiletý lídr San Jose odehrál další vydařený ročník. Dosud posbíral 62 bodů, Sharks ovšem do play-off nepostoupí. Na šampionát ale Tomáš Hertl nejspíš nepřijede, v únoru se mu totiž narodil druhý syn, a tak se dá čekat, že bude chtít trávit čas s rodinou.

Martin Kaut (San Jose Sharks)

V reprezentaci si zahrál v sezoně 2017/18. Tehdy ještě jako hráč Pardubic, odkud poté odešel do Colorada. V organizaci Avalanche působil několik let, pevný flek v prvním týmu ale nikdy nezískal. V průběhu letošního ročníku tak třiadvacetiletý útočník odešel do San Jose a v devíti duelech posbíral pět bodů. Dostane teď šanci i v národním týmu?

Foto: Profimedia.cz