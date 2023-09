5 útočníků, za které Slavia zaplatila víc než milion eur. Ne všichni za ty prachy stáli

V barvách Slavie však dosud v lize nastoupil jen do 14 utkání. Na začátku loňského září byl uvolněn na hostování do Teplic, kde nyní tráví už druhou sezonu. V Edenu s ním ale zřejmě počítají, protože s ním nedávno prodloužili kontrakt do roku 2026.

2. Muhamed Tijani – 1,26 milionu eur

Nigerijský útočník Muhamed Tijani si odbyl ligovou premiéru v sezoně 2019/20 v dresu Karviné, kde hostoval z Baníku, kam přišel v roce 2019. V pěti zápasech se gólově neprosadil, po návratu do Ostravy si ale vybojoval místo v kádru a během ročníku 2020/21 odehrál 11 utkání a dal jeden gól. Na jaře však zamířil na hostování do Třince a další ročník strávil v Táborsku.

Až v minulé sezoně se nastálo prosadil do kádru Baníku a doslova v něm zářil. Ve 32 zápasech dal 11 gólů a řekl si o přestup do bohatšího klubu. Skočila po něm Slavia, která za třiadvacetiletého forvarda poslala do Ostravy přes 30 milionů korun. Vypadá to, že to je dobrá investice. V pražském klubu to Tijanimu jde náramně k duhu a jeho cena by mohla brzy vyskočit o pěkný kus nahoru.

Foto: Profimedia.cz