Budou tu navždy? Těchto 5 týmových rekordů v NHL už (asi) nikdo nepřekoná

Nejistá NHL jako šance pro extraligu. Podívejte se, kde by mohli hrát Pastrň… NHL vymýšlí plány, jak zachránit sezonu. Ovšem jestli se to povede, to v tuto chvíli nikdo netuší. Nejistý vývoj zámořské soutěže zároveň dává příležitost ligám z Evropy, v nichž by se mohli hráči z NHL objevit.