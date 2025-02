5 třicátníků ve Slavii. Kanonýr, kapitán, marod i gólman, který nechytá

Část 1 / 6



Momentálně figuruje na soupisce Slavie pět fotbalistů, kteří už jsou ve věku třicátníků. Jak si vedou, jaká je jejich pozice v mužstvu a jak vypadají jejich vyhlídky do budoucna, na to odpovídají následující kapitoly.

Pokračování 2 / 6 Tomáš Chorý – 30 let Útočník Tomáš Chorý býval členem mládežnických reprezentací a zúčastnil se mistrovství Evropy do jednadvaceti let v roce 2017, kde dal gól Dánsku. Na začátku roku 2018 přišel z Olomouce do Plzně. Ve Viktorce se tehdy totiž pomalu smiřovali s odchodem Michaela Krmenčíka a právě Chorý ho měl v sestavě nahradit. Jenže plzeňský šutér nakonec v týmu zůstal a urostlý Chorý, kterého Plzeň koupila asi za 20 milionů korun, na jaře vstřelil jen dva góly. V dalších dvou sezonách byly jeho statistiky lepší - pokaždé nastřílel šest branek a zaznamenal také klíčovou trefu do sítě AS Řím v Lize mistrů, díky níž se Plzeň přesunula do Evropské ligy. Fotbalisté za velké peníze. 9 nejdražších útočníků z Chance ligy podle portálu TransferMarkt Ročník 2022/23 ho však zastihl ve skvělé formě - v 34 duelech dal 13 branek a k nim přidal čtyři nahrávky. Dařilo se mu i v tom minulém, v němž vsítil 12 gólů a na pět nahrával. V létě změnil dres a nyní už pálí ostrými v dresu pražské Slavie. V Edenu podepsal smlouvu do roku 2027. V současné sezoně dal v 21 ligových zápasech osm branek a k nim přidal dvě asistence. Další čtyři góly a jednu nahrávku zaznamenal v sedmi střetnutích Evropské ligy. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 6 Ondřej Kolář – 30 let Pravda, občas chyboval, někdy taky hodně riskoval, ale to vše bylo dáno náročným stylem, který Slavia praktikovala. Ondřej Kolář uměl vytáhnout parádní zákroky a svým spoluhráčům hodně pomoci. Do Edenu přišel v lednu roku 2018 z Liberce a ihned se stal oporou mezi tyčemi. V sezoně 2018/19 inkasoval 24 branek a vychytal 15 čistých kont, což bylo nejvíc ze všech ligových brankářů. Opory mezi tyčemi. 4 skvělí brankáři, kteří Slavii dovedli k sedmi ligovým titulům O rok později přivedl sešívané k prvenství v lize znovu, a to ještě suverénnějším způsobem. Do statistik zaznamenal 23 nul a sérii bez inkasované branky natáhl na 788 minut. Za celý ročník, v němž odchytal 31 utkání, měl nejnižší průměr inkasovaných gólů na zápas (0,32). Ze zlata se radoval i v další sezoně. Opět byl nejlepší v počtu vychytaných nul (16 v 31 zápasech v průměru inkasovaných branek na utkání (0,6). V létě 2023 prodloužil v Edenu smlouvu až do konce ročníku 2026/27, místo jedničky mezi tyčemi už mu ale nepatří. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 6 Ivan Schranz – 31 let V české lize se objevil útočník Ivan Schranz v sezoně 2017/18 v dresu Dukly Praha, odkud si nakrátko odskočil do kyperského Limassolu a následně se upsal Českým Budějovicím. V srpnu roku 2020 zamířil jako volný hráč do Jablonce, kde prožil nejlepší sezonu v kariéře. Na severu Čech nasázel v 28 ligových zápasech 13 branek a následně se dohodl na dvouleté smlouvě s pražskou Slavií, kterou pak prodloužil do roku 2026. Kvalitní zboží. 3 nejdražší čeští fotbalisté, kteří hrají ve slovenské Nike lize V Edenu se rychle zařadil mezi nepostradatelné opory mužstva. V 29 ligových zápasech sezony 2021/22 nastřílel deset gólů, zaznamenal čtyři asistence a s 1484 odehranými minutami byl čtvrtým nejvytíženějším hráčem sešívaného celku. Další sezonu začal také skvěle, jenže pak utrpěl vážné zranění, kvůli němuž se několik měsíců neobjevil na hřišti. Také v aktuální sezoně ho vyřadily téměř na dva měsíce ze sestavy trable s kolenem. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 6 Tomáš Holeš – 31 let Hlavním prostorem, kde obvykle operuje Tomáš Holeš, je střed obrany, bez problému ale zvládne i roli pravého obránce. Hvězda tohoto univerzála vystoupala během minulých let hodně vysoko. Přispěla k tomu parádní sezona 2020/21, během níž pomohl Slavii k mistrovskému titulu v české lize, tažení v Evropské lize a nakonec ji korunoval skvělými výkony na mistrovství Evropy v roce 2021. Slavia bez cizinců. Takto by mohla vypadat sešívaná sestava jen z českých hráčů Od příchodu do Edenu v roce 2019 vyskočila jeho cena nahoru více než devětkrát a v roce 2022 podle portálu TransferMarkt činila sedm milionů eur. Od té doby ale znatelně klesla. Ve Slavii si jsou jeho potenciálu dobře vědomi a loni v listopadu s ním prodloužili smlouvu až do konce ročníku 2026/27. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 6 Jan Bořil – 34 let Slávistickému kapitánovi Janovi Bořilovi se moc nedařilo na evropském šampionátu v roce 2021, přesto byl o jeho služby v Evropě zájem. Českého beka lákal řecký klub AEK Atény, kroužili kolem něho i skauti PAOKu Soluň, Bořil se však prvního zahraničního angažmá nedočkal a zůstal v Edenu, kde patří k nejzkušenějším hráčům. Do pražského klubu přišel před devíti lety (v lednu 2016) z Mladé Boleslavi a svými výkony se významně zasloužil o čtyři mistrovské tituly z předchozích let, z toho třikrát pod vedením kouče Trpišovského. V jeho éře odehrál v sešívaném dresu během osmi sezon 192 střetnutí v devíti soutěžích, v nichž zaznamenal 11 branek a 21 asistencí. Jeden gól a tři nahrávky si připsal do statistik v tomto ročníku nejvyšší české ligy. Momentálně je na marodce. Oblíbená trasa. 5 současných hráčů Slavie, kteří přišli do Edenu z Mladé Boleslavi Už v lednu 2021 se podrobil v Německu operaci. Kvůli poškozené kolenní chrupavce mu hrozil konec kariéry, ale nakonec se na hřiště vrátil a v současné sezoně hraje ve velkém stylu. V Edenu mu vypršel kontrakt po skončení minulé sezony, ale klub s ním prodloužil smlouvu o další rok a v listopadu pak ještě o jednu sezonu. V sešívaném dresu by tedy mohl hrát až do konce ročníku 2025/26. Foto: Profimedia.cz