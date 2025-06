5 trenérů, kteří v české lize odkoučovali nejvíc zápasů. Rekordmanem je...

S trénováním začínal u mládežnických kategorií, v první lize debutoval v roce 1994 – jak jinak než na lavičce tehdejšího FC Boby Brno. Do moravské metropole se později vrátil ještě dvakrát, naposledy v sezoně, 2010/11, po níž svou trenérskou dráhu uzavřel. Trénoval také Drnovice, Jihlavu a ostravský Baník, s nímž ve své nejúspěšnější sezoně 2007/08 obsadil v lize třetí místo.

Jeho fotbalová dráha je neodmyslitelně spojena především s Brnem, v jehož dresu začínal coby hráč a později v něm odehrál svých jediných sedm prvoligových utkání. Aktivní kariéru však ukončil v pouhých sedmadvaceti letech v roce 1982, načež se dal na dráhu trenéra, díky níž se výrazně zapsal do historie tuzemského klubového fotbalu.

4. Karel Jarolím (373 zápasů)

Málokterý český trenér se může pyšnit tak bohatým životopisem. Úspěšný byl i jako hráč, epizodně se mihl v kádru pražské Dukly, která v roce 1979 získala mistrovský titul. Nejlepší léta ale Jarolím zažil bezesporu ve Slavii. V první lize celkově nastoupil k 271 zápasům, aktivní kariéru ukončil až v 39 letech v roce 1995.

Ihned poté se vrhl na trénování. Začínal v Příbrami, zkušenosti sbíral také coby asistent Františka Cipra ve Slavii, kterou následně převzal také coby hlavní trenér. Ještě, než se sešívanými začal sbírat trofeje však prošel zahraničním angažmá ve Štrasburku, kde dělal asistenta Ivanu Haškovi, načež dvě sezony trénoval prvoligové Slovácko.

Úspěšná éra v srdcové Slavii pak začala na jaře 2005. Za sedm sezon Jarolím v Edenu získal dva ligové tituly, stříbro a bronz. V roce 2010 odstoupil a přesunul se na Slovensko, kde získal titul také se Slovanem Bratislava. Působil i na arabském poloostrově v klubech Al-Ahli a Al-Wahda.

Do České republiky se vrátil v lednu 2014, kdy převzal mužstvo Mladé Boleslavi. Tu dovedl do předkol evropských pohárů, v roce 2016 pak se středočeským klubem ovládl domácí pohár. Následně dva roky vedl českou fotbalovou reprezentaci. V roce 2020 se vrátil do Boleslavi, kde strávil další dva ročníky.

