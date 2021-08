5 tenistů v důchodu. Co dělali Borg či Agassi po skončení kariéry?

Americký tenista Andy Roddick se rozloučil s profesionální kariérou na US Open v roce 2012. (Foto: Profimedia.cz) Když se před lety loučil s velkým tenisem Američan Andy Roddick, bylo to tak překvapivé, že se nikdo ani nezeptal, co chce dělat, až přestane obrážet svět tenisových kurtů. On sám prohlásil, že největší radost z tohoto rozhodnutí bude mít jeho pes. Andy se ale v důchodu nenudí. Už jako aktivní hráč se silně angažoval v charitativních organizacích a nepřestal s tím ani poté, co se mu za patami nepráší antuka. Kromě toho hraje golf a pravidelně komentuje pro nejrůznější televizní stanice nejvýznamnější tenisové turnaje. Roddick není prvním ani posledním tenistou, který musel řešit nový život. V následujících kapitolách a ve fotogalerii najdete pětici slavných hráčů a jejich „důchodové“ příběhy.

Andre Agassi

Nejdřív vlasatý, později holohlavý. Andre Agassi hrál tenis v obou případech báječně. (Foto: Profimedia.cz) Když v roce 2006 mával Američan Agassi naposled z kurtu divákům, odcházel na odpočinek jako světová legenda, která vyhrála všechny čtyři grand slamy i olympijské zlato. Šestý nejúspěšnější tenista historie se po odchodu z turnajů ATP ztratil z očí a žil spokojeně s manželkou Steffi Grafovou a dvěma dětmi. Prevíti na kurtech aneb 10 zlých mužů v dějinách světového tenisu Přitom stačil založit charitativní nadaci, která nesla jeho jméno. Dokázal pro ni získat 60 milionů dolarů. Nadace pomáhala ohroženým dětem. V roce 2009 vydal biografii s názvem Open, v níž přiznal, že si během kariéry tak trochu pomáhal zakázanými látkami a naznačil, že v tenisovém světě to není nic neobvyklého. Občas stále hraje exhibiční zápasy.

Björn Borg

Jméno Björna Borga se stalo synonymem pro slovo tenis. Dnes je z legendárního hráče podnikatel. (Foto: Profimedia.cz) Fenomenální švédský tenista zabalil profesionální tenisovou kariéru v roce 1983 a následně pendloval mezi dvěma svými domovy – Monte Carlem a jedním z ostrovů u pobřeží Švédska. Prodělal si dvě neúspěšná manželství, zplodil jedno nemanželské dítě a v roce 1990 se neúspěšně pokusil vrátit do tenisového kolotoče. 6 loučení slavných tenistů s kariérou. Bude Federer jako Sampras, či Borg? Neúspěchy ho ale neprovázely věčně. Nyní je spokojeným majitelem módní značky Björn Borg a neméně spokojeným manželem. „Trvalo mi mnoho let, než jsem se usmířil sám se sebou a zjistil, co chci vlastně dělat,“ řekl pro britský deník The Guardian.

Alex Corretja

Přátelský a zábavný. Tak charakterizovali tenisté Španěla Corretju, když ještě býval na profesionálních kurtech jako doma. (Foto: Profimedia.cz) Alex Corretja byl jedním z nejveselejších a nejpřátelštějších hráčů na okruhu ATP. V roce 2005 oznámil konec kariéry a stal se reportérem španělské televize. Se svým bratrem Ivanem založil organizaci na podporu mladých španělských tenistů a fotbalistů. V roce 2008 pomáhal Andy Murraymu s přípravou na antukové kurty. FOTO: Od Ashe k Williamsové aneb 50 let evoluce tenisové rakety V roce 2009 se rozvedl se svou dlouholetou přítelkyní a posléze manželkou Martou, s níž má dvě dcery. O rok později se už věnoval Murraymu na plný úvazek. Na podzim roku 2011 se stal kapitánem španělského daviscupového družstva, které pak vedl dva roky. Od roku 2015 je spolupracovníkem televizní stanice Eurosport.

Patrick Rafter

Australan Patrick Rafter se v tenisovém důchodu věnoval své nadaci. (Foto: Profimedia.cz) Dvojnásobný vítěz US Open a bývalý světový hráč číslo jedna Patrick Rafter skončil s tenisem v roce 2002. Ztratil se z očí veřejnosti a pracoval pro svou nadaci, která pomáhá dětem. Šťastně ženatý otec dvou dětí se stal v roce 2010 kapitánem australského daviscupového týmu, který vedl až do ledna roku 2015. Vyzkoušel si také modeling, když propagoval spodní prádlo.