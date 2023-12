5 střelců z německé Bundesligy, kterým stačí na gól nejméně minut. Náhradník Hložek je mezi elitou

V následujících kapitolách tedy najdete pět borců z Bundesligy, kteří se mohou pyšnit tím, že jim stačí nejméně času ke vstřelení gólu. Do výběru jsme zařadili jen hráče, kteří v aktuálním ročníku odehráli alespoň deset ligových zápasů.

V minulém ročníku hájil barvy Brightonu v Premier League a nyní je na hostování ve Stuttgartu. Dosud odehrál deset zápasů, přičemž v polovině z nich naskakoval na hřiště jako náhradník. To mu však nebránilo v tom, aby soupeřům nasázel během 543 minut osm branek.

Osmnáctiletý Mathys Tel je další velkou nadějí z líhně francouzských talentů. Loni v létě neváhal Bayern Mnichov zaplatit Rennes za potenciální hvězdu blízké budoucnosti 20 milionů eur a vypadá to, že šlo o dobře investované peníze.

3. Adam Hložek (Bayer Leverkusen) – 60 minut na jednu branku

Adam Hložek je nejmladším hráčem, který v lize oblékl dres Sparty. Debutoval v sezoně 2018/19 v Karviné. V průběhu ročníku zasáhl celkem do 19 zápasů a dal tři branky. Velmi rychle se zařadil k pilířům rudé sestavy a následně se stal nejdražším hráčem v nejvyšší soutěži, odkud v létě roku 2022 odcházel za 13 milionů eur do německého Leverkusenu. Momentálně však nemá jisté místo v základní sestavě a na hřiště naskakuje pouze jako střídající hráč. I tak ale v současné sezoně naskočil do 11 utkání, v každém však strávil na hřišti v průměru jen necelých šest minut. Dal však jednu branku, což mu zajistilo místo v tomto žebříčku.

