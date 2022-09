5 stoperů, kteří nyní Slavii hodně chybí. Kde jsou dnes Deli či Ngadeu?

Trenér Slavie Jindřich Trpišovský má k dispozici stoperské trio ve složení Aiham Ousou, Eduardo Santos a Taras Kačaraba, žádná hitparáda to ale z jejich strany není. V Edenu teď mohou jen vzpomínat na pět vynikajících stoperů, na které se kouč Trpišovský mohl vždy stoprocentně spolehnout. Kde dnes jsou? Podívejte se.

Simon Deli – Demirspor Byl ve Spartě, Příbrami nebo Českých Budějovicích, až ve Slavii ale objevili, co se v něm skrývá. Simon Deli se v Edenu stal hvězdou a dostal se do reprezentačního výběru Pobřeží slonoviny. Ve Slavii byl stoperskou jedničkou, v roce 2019 však přestoupil do belgických Brugg, se kterými si zahrál i Ligu mistrů. Do Edenu se pak vrátil na jarní část sezony 2020/21, poté přestoupil do tureckého Demirsporu. Foto: Profimedia.cz

Michael Ngadeu – Gent Po boku Deliho ve Slavii nastupoval kamerunský reprezentant Michael Ngadeu, jenž v Edenu získal dva tituly. Společně vytvořili velmi dobře fungující dvojici, přes kterou se soupeři dostávali jen obtížně. Jednatřicetiletý Ngadeu však ze Slavie odešel ve stejné době jako Deli a od léta roku 2019 je v belgickém Gentu. Stále si drží flek v základní sestavě. Foto: Profimedia.cz

David Zima - Turín Do Slavie přišel v polovině sezony 2019/20 z Olomouce, za kterou do té doby odehrál jen dva ligové zápasy. V Edenu se však rychle zařadil mezi opory a velmi dobré výkony podával jak na domácí, tak na evropské scéně. Se Slavií získal dva tituly, dostal se do reprezentace a loni v létě odešel téměř za šest milionů eur do italského Turína. V letošním ročníku Serie A však zatím zasáhl jen do dvou zápasů, ve kterých odehrál 25 minut. Foto: Profimedia.cz

Ondřej Kúdela - Jakarta Slavia ho přivedla v polovině sezony 2017/18 z Liberce. Ondřeji Kúdelovi v té době bylo třicet let a fanoušci sešívaného týmu mu moc nevěřili. Kúdela se ale v Edenu rozehrál do výjimečné formy a dostal se i do reprezentace. Jeho klid, přehled a zkušenosti teď sešívaná družina ale postrádá, část loňské sezony promarodil a novou smlouvu už nedostal. V létě proto odešel do Jakarty v Indonésii. Foto: Vlastimil Vacek / Právo / Profimedia