Čísla, která vás uzemní. 5 statistických faktů z finálových sérií NBA, o nichž jste asi nevěděli

Vyhrát dvakrát po sobě jakoukoli soutěž, to už vyžaduje hodně kvalitní a talentovaný tým. Zvítězit v ní třikrát v řadě, je už skoro nemožné. A když se to mančaftu podaří čtyřikrát, je to skoro zázrak. Dokáže-li takovou věc celek v nejkvalitnější basketbalové soutěži na světě, pak už je to snad víc než zázrak. Tým Boston Celtics to zvládl mezi lety 1959 – 1966 osmkrát!

Týmy bez finálové účasti

Ve více než sedmdesátileté historii NBA si zahrálo finále soutěže 27 týmů. Dosud však existuje šest klubů, jejichž fanoušci se ani jednou nedočkali finálové účasti. U některých je to celkem pochopitelné, protože jsou v soutěži relativně krátce, jiné však hrají ligu desítky let a na finále čekají stále marně.

Los Angeles Clippers – 50 let v NBA

Denver Nuggets – 44 let v NBA

Charlotte Hornets – 32 let v NBA

Minnesota Timberwolves – 31 let v NBA

Memphis Grizzlies – 25 let v NBA

New Orleans Pelicans – 18 let v NBA

Foto: Profimedia.cz