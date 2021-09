5 (staro)nových extraligových gólmanů, kteří by letos měli patřit k ozdobám soutěže

Landon Bow (Rytíři Kladno)

Kladno po návratu do extraligy přivedlo několik zámořských posil. Jendou z nich je i šestadvacetiletý kanadský gólman Landon Bow, který si v sezoně 2018/19 připsal dva starty za Dallas v NHL. Ještě loni chytal za farmářský celek Texas Stars v AHL, poté se ale poprvé vydal do Evropy a zamířil do Kladna. Bow zasáhl do všech tří zápasů Rytířů, odvedl kus dobré práce, na první výhru ale čeká.

Foto: Profimedia.cz