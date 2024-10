5 současných českých fotbalových reprezentantů, kteří mají na kontě nejvíc startů. Ke stovce mají daleko

Sezonu 2022/23 strávil na hostování v Schalke 04 a také v té následující hrál v německé Bundeslize. Spartak ho zapůjčil do konce ročníku do Unionu Berlín, kam letos v létě přestoupil jako volný hráč, ale následně byl zapůjčen do Espanyolu Barcelona.

Z Ruska se v roce 2021 stěhoval na hostování do West Hamu United, kde se setkal s dalšími dvěma ex-slávisty - Tomášem Součkem a Vladimírem Coufalem. V londýnském klubu ale mnoho příležitostí nedostal a naskočil pouze do jediného ligového utkání. Celkem odehrál v dresu kladivářů šest zápasů.

Český talent Patrik Schick se v létě roku 2017 stal hráčem římského AS - odešel tam nejprve na roční hostování, ve smlouvě pak byl dodatek, že po skončení hostování dojde k přestupu hráče. Samdoria od Římanů nakonec za tento transfer vyinkasovala 42 milionů eur. Schick se však v hlavním městě Itálie neprosadil a v září roku 2019 odešel za tři a půl milionu eur na hostování do Lipska, kde prožil solidní sezonu, po níž ho za 26,5 milionu eur koupil Leverkusen.

3. Antonín Barák - 43 zápasů

Antonín Barák nastartoval profesionální kariéru v Příbrami a přes pražskou Slavii se dostal do Itálie. V roce 2017 přestoupil z Edenu za tři miliony eur do Udine, kde zpočátku nastupoval pravidelně a dával i góly, jenže jeho herní vytížení postupně klesalo a v roce 2020 zamířil na hostování do Lecce a posléze do Verony. Tam se mu dařilo, klub tedy využil opce a podepsal s českým středopolařem tříletý kontrakt.

Ročník 2021/22 se Barákovi nesmírně vydařil, v 29 ligových zápasech nastřílel 11 branek, přidal čtyři asistence a jeho tržní cena vzrostla podle portálu TransferMarkt na 20 milionů eur. Za půldruhého milionu eur zamířil do konce ročníku na hostování do Fiorentiny, kam pak v lednu 2023 za necelých osm milionů eur přestoupil a upsal se do roku 2027. Jenže před aktuálním ročníkem se nevešel do sestavy a byl uvolněn na hostování do turecké Kasimpasy.

Ze současných reprezentantů má na kontě třetí nejvyšší počet odehraných utkání v národním celku. Ve 43 duelech zaznamenal 11 branek. To (zatím poslední střetnutí se mu však vůbec nepovedlo - na Euru v Německu v rozhodujícím utkání základní skupiny byl po dvou žlutých kartách vyloučen. Od té doby se v reprezentačním dresu a hřišti neobjevil.

