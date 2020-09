5 slavných fotbalových obránců, kteří se v minulosti vrátili z ciziny do české ligy

Radoslav Kováč

O návratu Radoslava Kováče do české ligy se šuškalo poměrně dlouho předem, a bylo to ve spojitosti se Spartou. O to více byl překvapivý jeho příchod do Liberce na konci roku 2012.

Na severu Čech bývalý obránce Spartaku Moskva, West Hamu či Basileje skvěle zapadl a stal se jednou z nejvýraznějších ligových osobností. Skvělé výkony předváděl někdejší reprezentant i v dalších letech. Po sezoně 2013/14 však změnil dres a přece jen skončil na Letné, kde v roce 2016 ukončil kariéru.

Foto: Profimedia.cz