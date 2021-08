Když sport bere za srdce. 5 působivých příběhů, na jejichž konci byla zlatá olympijská medaile

Výjimečná odvaha, palčivá touha po úspěchu, nezlomná vůle – to vše potřebuje každý, kdo míří za úspěchem. Těžko uvěřitelných sportovních příběhů bychom v historii našli hodně, ale jen některé byly napsány na olympijských hrách. V následujících kapitolách najdete pět osobností, jejichž cesta za medailí na nejprestižnější sportovní akci světa vešla do dějin.

Její fantasticky rozjetou kariéru však tvrdě poznamenalo letecké neštěstí v roce 1931. Když záchranáři prohledávali trosky, označili ji za mrtvou, naštěstí si však stačili včas všimnout slabých známek života a neposlali ji rovnou do márnice. Následujících sedm měsíců strávila v komatu na nemocničním lůžku, ztratila schopnost chodit a podle lékařů neměla šanci na návrat do normálního života. Mýlili se.

Jako olympijský rekord vydržel Keinův čas až do olympijských her 1984 v Los Angeles, kdy ho překonal britský mílař Sebastian Coe. Až po závodě přišla řada na žlučové kameny…

Richard Allen – cesta za vítězstvím lemovaná autogramy

Dnes už by se nic takového nemohlo stát. Sportovec, který by během suverénního vedení v utkání začal bezstarostně rozdávat autogramy, by byl nejspíš diskvalifikován za pohrdání soupeřem, ale v roce 1932 to ještě možné bylo.

VIDEO: Mňam! Šťavnaté pozemní hokejistky zapózovaly v plavkách

Indický pozemní hokejista Richard Allen byl univerzálem – patřil ke skvělým hráčům v poli, ale když na to přišlo, postavil se do branky a byl z něho vynikající gólman. Na olympiádě v Amsterdamu v roce 1928 odchytal pět zápasů a radoval se ze zlaté medaile, o čtyři roky později se postavil na hrách v Los Angeles mezi tyče v souboji s domácí reprezentací USA. Když vedli Indové 24:0, přestal se věnovat zápasu a začal rozdávat autogramy fanouškům. Jen díky tomu dokázali Američané aspoň jednou skórovat. Na konci turnaje se Indové radovali ze zlatých medailí.