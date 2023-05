5 přestupů gólmana Tomáše Vaclíka. Dohromady stál téměř 250 milionů korun

Čtyřiatřicetiletý Tomáš Vaclík se přes Vítkovice a Žižkov dostal na Letnou, kde se rychle stal jedničkou a postupně se vypracoval až do role reprezentační opory. Během kariéry zažil už řadu přestupů, které dohromady stály skoro 250 milionů korun. Více se o nich dočtete v následujících kapitolách.

První polovinu sezony 2011/12 chytal Tomáš Vaclík za Žižkov, který byl nejhorším týmem celé ligy, dokonce čelil nejvyššímu počtu střel ze všech gólmanů. V zimě se mu ale obrátil svět naruby a přestoupil do Sparty, která za něho zaplatila přibližně osm milionů korun. O pozici jedničky se měl utkat s Milanem Švengerem, vlády mezi třemi tyčemi se však ujal ihned a v roce 2014 vychytal Spartě titul. Pak odešel do Švýcarska.

V roce 2014 se Vaclíkovým působištěm stala Basilej, která za něj zaplatila více než 80 milionů korun. V jedné kabině se sešel s reprezentačním parťákem Markem Suchým a společně se stali tahouny mužstva, s nímž vybojovali tři tituly v řadě. Vaclík, který byl nejlepším gólmanem švýcarské ligy, také pravidelně chytal Ligu mistrů, v níž se probojoval až do vyřazovací fáze.

FC Basilej – FC Sevilla (cca 156 milionů korun)

Už v roce 2017 se spekulovalo o jeho přesunu do Benfiky Lisabon, ale nevyšlo to. Vaclíka lákala Premier League, nakonec ale přestoupil do Španělska a stal se posilou Sevilly. Pravidelný účastník evropských pohárů zaplatil za českého gólmana zhruba 156 milionů korun, některé zdroje uváděly dokonce 182 milionů. Vaclík se okamžitě stal novou jedničkou ambiciózního týmu a se Sevillou získal i titul v Evropské lize. Jenže postupem času stále víc vysedával mezi náhradníky, a tak v létě 2021, po vypršení smlouvy, zamířil jinam.

Foto: Profimedia.cz