5 nových cizinců na Letné. Kolik Sparta zaplatila za zahraniční posily?

Jednadvacetiletý slovenský gólman loni zasáhl do tří ligových zápasů v Jablonci. Na Letné podepsal čtyřletou smlouvu, v aktuální hierarchii je ale až brankářem číslo tři. Cena za jeho přestup nebyla uvedena, podle portálu transfermarkt.de je ale jeho tržní hodnota okolo 250 tisíců korun.

Pětadvacetiletý srbský ofenzivní záložník dorazil na roční hostování s opcí z Toulouse, se kterým vyhrál domácí pohár. Ve francouzské lize si připsal v minulém ročníku 25 startů, většinou ale chodil do hry coby střídající hráč. Ve Spartě patří do základu, na kontě má gól a nahrávku.

Victor Olatunji

Třiadvacetiletý nigerijský útočník přišel do Sparty coby náhrada za Tomáše Čvančaru. Na jaře byl v Liberci, který jej přivedl na hostování z Kypru. V létě dokonce Slovan poslal do Larnaky 12 milionů korun a hráče získal na přestup. Jenže Victor Olatunji se už k Liberci nepřipojil a místo toho odešel do Sparty. Podle portálu transfermarkt.de stál okolo 22 milionů korun.

Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia