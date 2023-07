5 nejstarších hráčů v historii, kteří nastoupili do utkání anglické Premier League. Všechno jsou to gólmani

Že se dá hrát fotbal na špičkové úrovni hodně dlouho, dokazuje stále víc hráčů, kteří válí, ač je jim přes pětatřicet let. Tím nejstarším v nedávno skončeném ročníku Premier League se stal Brazilec Thiago Silva, který na konci května nastoupil na Stamford Bridge proti Newacstlu ve věku 38 let, osm měsíců a šest dní. Prohrábli jsme statistiky a vytáhli na světlo boží pětici absolutně nejstarších fotbalistů v historii Premier League, která se pod tímto názvem hraje od roku 1992. Najdete je v následujících kapitolách.

5. Mark Schwarzer (Leicester City) – 42 let, 5 měsíců a 8 dnů Brankář Mark Schwarzer je legendou australského fotbalu. Do Evropy vyrazil v roce 1994 a zakotvil v Německu, kde sbíral zkušenosti v Dynamu Drážďany a v Kaiserslauternu. V roce 1996 se přesunul na britské ostrovy. Upsal se nejdříve Bradfordu, působil ve druhé nejvyšší soutěži, pomohl k postupu do Premier League a následně s klubem opět sestoupil, to už ale dostal nabídku z Middlesbrough, kde pak strávil deset sezon a stal se jedním z ikonických hráčů klubu. Jako zeď. Petr Čech a 13 gólmanů, kteří vychytali nejvíc nul v anglické Premier League V roce 2008 se rozhodl přijmout nabídku Fulhamu, se kterým spojil dalších pět let kariéry, a pak zamířil na Stamford Bridge. V dresu Chelsea odchytal jen 12 utkání a v roce 2015 se vydal na svou poslední štaci do Leicesteru. V Barvách Lišek nastoupil do šesti ligových zápasů – naposled se tak stalo 14. března 2015 v domácím souboji s Hullem, který skončil bezbrankovou remízou. V dalším ročníku už se v Premier League neobjevil, nastoupil jen do tří pohárových utkání a v roce 2016 ukončil kariéru. Foto: Profimedia.cz

4. Brad Friedel (Tottenham Hotspur) – 42 let, 5 měsíců a 23 dnů Na rozdíl od mnoha svých krajanů odstartoval Brad Friedel úspěšnou kariéru v Americe a nikoli v Evropě. V roce 1996 se domů vrátil po ročním angažmá v klubu Galatasaray Istanbul a upsal se celku Columbus Crew. Tehdy pětadvacetiletý brankář odchytal 38 střetnutí a vedl si v nich natolik dobře, že získal ocenění pro nejlepšího gólmana soutěže a o rok později se stěhoval na Anfield Road. Na ostrovech pak působil až do konce kariéry v roce 2015. Kromě Liverpoolu chytal také za Blackburn Rovers, Aston Villu a Tottenham Hotspur. V Premier League nastoupil do téměř pěti set utkání. Žádná ořezávátka. Takto vypadá nejlepší jedenáctka v historii americké MLS Tím posledním byl zápas hraný v listopadu roku 2013. Spurs tehdy na domácím hřišti podlehli Newcastlu 0:1. Šlo o jediný ligový souboj, do kterého v sezoně 2013/14 nastoupil. I když byl hráčem londýnského klubu i v dalším ročníku, mezi tyčemi se už neobjevil a v roce 2015 ukončil kariéru. Foto: Profimedia.cz

3. Steve Ogrizovic (Coventry City) – 42 let, 7 měsíců a 24 dnů V roce 1977 se talentovaný gólman Steve Ogrizovic přesunul z Chesterfieldu do Liverpoolu, kde však během pěti sezon odchytal jen čtyři ligové zápasy, protože se nedokázal prosadit přes tehdejší jedničku mezi tyčemi, jíž byl Ray Clemence. Přes angažmá ve Shrewsbury se v roce 1984 dostal do svého osudového klubu – do Coventry City. V něm pak působil až do konce kariéry v roce 2000. Kanonýři s vráskami. Toto je 8 nejstarších střelců v historii Ligy mistrů V Premier League si připsal na konto téměř dvě stovky odchytaných střetnutí. To poslední se mu v květnu 2000 nesmírně povedlo – City na domácím stadionu deklasovalo Sheffield Wednesday 4:1 a Ogrizovicovi chybělo jen pár minut k tomu, aby se loučil s čistým kontem. Radost z nuly mu zkazil Gilles De Bilde. Foto: Profimedia.cz

2. Alec Chamberlain (Watford) – 42 let, 10 měsíců a 23 dnů Brankář Alec Chamberlain strávil nejdelší část kariéry ve Watfordu. Bylo to jeho poslední působiště a členem týmu byl od roku 1996 do roku 2007 a v jeho dresu zvládl odehrát 247 ligových utkání. To poslední si připsal do statistik v květnu roku 2007. Watford v něm na domácím hřišti remizoval s Newcastlem 1:1 a sestoupil z nejvyšší soutěže. Foto: Profimedia.cz