5 nejstarších hráčů, kteří se objeví v nadcházejícím ročníku Chance ligy. Rekordmanem bude Jaromír Jágr

Hrát hokej ve 40 letech? Žádný problém. Alespoň tedy ne pro pár borců ze Chance ligy. Jména pěti nejstarších hráčů, kteří by měli patřit v nadcházející sezoně k ozdobám druhé nejvyšší domácí soutěže, najdete v následujících kapitolách a ve fotogalerii.

Od roku 2012 až do loňské sezony byl Michal Trávníček kapitánem Litvínova, který v sezoně 2014/15 dovedl k extraligovému titulu. V nejvyšší soutěži odehrál přes tisíc zápasů, jenže kouč Vladimír Országh, s ním už nepočítal. Čtyřicetiletý útočník ale ještě končit nehodlal, a tak podepsal roční smlouvu v Ústí nad Labem.

Vsetínský rodák Radim Kucharczyk poprvé nakoukl do extraligy na přelomu tisíciletí a s valašským klubem vybojoval v roce 2001 svůj jediný mistrovský titul. O dva roky později odešel do Finska, ale záhy se vrátil zpět na česká kluziště. Hrál v Třinci, Karlových Varech, Kladně, Znojmě, Brně a Olomouci a na závěr kariéry se vrátil v roce 2016 opět domů. Od té doby je nepostradatelnou součástí vsetínské ofenzívy a bude jí i nadcházející sezoně.

3. Jan Novák (41 let, Slavia Praha)

Rodák z Havlíčkova Brodu spojil převážnou část kariéry se Slavií, s níž získal i dva extraligové tituly. Obránce se zkušenostmi ze Švédska, Finska, Ruska, Itálie či Rakouska Slavii opustil v roce 2015, v průběhu ročníku 2016/17 se ale do Prahy vrátil. Přestože je Janu Novákovi už jednačtyřicet let, stále by měl být oporou mužstva.

Foto: Profimedia.cz