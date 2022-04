5 nejlepších střelců z druhé nejvyšší české fotbalové soutěže. V létě o ně bude zájem

Brněnský rodák Jakub Přichystal spojil celou dosavadní kariéru se Zbrojovkou. Prvoligovou premiéru si odbyl v sezoně 2014/15 a následně s klubem prožil lepší i horší časy. Po loňském pádu do druhé nejvyšší soutěže se však zdá, že celek z moravské metropole v příštím ročníku zaujme opět místo mezi elitou. Brno vede suverénně tabulku s náskokem 12 bodů a zásluhu na tom má i šestadvacetiletý Přichystal, který nastřílel devět branek. Aktuálně patří k nejdražším hráčům v soutěži, ale na konci sezony mu vyprší ve Zbrojovce smlouva a mohl by zadarmo odejít ke konkurenci. Zájem o jeho služby zcela jistě bude.

3. Filip Blecha (Zbrojovka Brno) – 9 branek v 19 zápasech

Na začátku ledna si pořídila Slavia do kádru záložníka Filipa Blechu z Vlašimi, ale v Edenu se ani neohřál a už putoval zase pryč. Pražský klub poslal čtyřiadvacetiletého borce na hostování do Brna, kde by měl být až do konce ročníku 2022/23. Na podzim v dresu Vlašimi nastřílel osm gólů, v novém působišti se zatím trefil jen jednou. Jeho cena jde stále nahoru a nyní je odhadována na osm a půl milionu korun.

Foto: Profimedia.cz