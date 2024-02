5 nejlepších středních útočníků na světě. Nikdo není lepší než Erling Haaland

5. Robert Lewandowski (FC Barcelona)

Pro fanoušky Bayernu to byl předloni v létě šok, v Barceloně jásali. Tak lze popsat situaci kolem odchodu Roberta Lewandowskiho do Španělska. Polský kanonýr zamířil za novou výzvou na Pyrenejský poloostrov, ale v německé Bundeslize za sebou zanechal významný odkaz. Podobně by se chtěl zapsat i do historie La Ligy. Hned v první sezoně na Camp Nou nastřílel v 34 ligových zápasech 23 branek a v nasazeném tempu pokračuje i v současném ročníku. Ve 24 duelech dal 12 gólů a na dalších pět nahrával spoluhráčům. Navzdory tomu, že je mu už 35 let, je stále nezastavitelnou ofenzivní mašinou a brankovým predátorem.