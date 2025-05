5 nejlepších hokejistů narozených v roce 1997, kteří se objevili v NHL. Čechy mezi nimi nehledejte

Pokračování 2 / 6

5. Matthew Tkachuk (USA)

Bilance v NHL: 642 zápasů – 636 bodů (240+396)

Klub(y): Calgary Flames, Florida Panthers

Syn americké hokejové legendy Keitha Tkachuka dostal okamžitě po draftu v roce 2016 šanci v prvním týmu Flames a vedl si nad očekávání dobře. Jeho obrovský talent se však naplno rozzářil až po přesunu na Floridu. Od prvních zápasů v novém působišti ukazoval, jak skvělý obchod to byl. Tkachuk s Panthers podepsal osmiletou smlouvu a v premiérové sezoně na nové adrese dovedl mužstvo do finále Stanley Cupu, kde však podlehlo Rytířům z Las Vegas. Co se ale nepovedlo v roce 2023, vydařilo se loni a mohlo by to vyjít letos.

A protože jablko nepadá daleko od stromu, stejně jako jeho otec vyznává tvrdý - někdy až zákeřný - styl hry, kterým dokáže každému protihráči pořádně otrávit pobyt na ledě. Je to však poctivý pracant, který mezi mantinely nechá duši pro vítězství. Vypadá to, že jde ve stopách svého slavného otce, který byl v roce 2011 uveden do americké Hokejové síně slávy.

Foto: Profimedia.cz