5 nejlepších českých hokejistů na Světovém poháru v roce 2004. Připomeňte si je

Kdo by to řekl, že Češi po porážkách ve Finsku a Švédsku zaberou a budou sahat po postupu do finále Světového poháru? V semifinálové bitvě s Kanadou sice padli, předvedli ale báječný hokej a tento zápas je považován za jeden z nejslavnějších duelů české reprezentace v její historii. I proto se na Světový pohár z roku 2004 vzpomíná v dobrém.

Kteří hráči tehdy patřili k tahounům výběru kouče Vladimíra Růžičky? Jména pěti nejlepších Čechů z tohoto turnaje najdete v následujících kapitolách. A pozor, Jaromír Jágr mezi nimi není!