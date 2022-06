5 nejlepších českých brankářů ve hře NHL 22. O pomyslný trůn se dělí dva gólmani

Z českých gólmanů toho letos v základní části NHL odchytal nejvíc překvapivě Karel Vejmelka, jenž zvládl svou první sezonu v Arizoně na jedničku. Do původních soupisek hry NHL 22 od EA Sports se ale nedostal. Kteří čeští brankáři v něm vyfasovali nejvyšší ratingy? Podívejte se.

Čtyřiadvacetiletý gólman se snažil dvě sezony prorazit v Bostonu, poté ale zamířil do Calgary. Za Flames si v základní části připsal 23 startů a vychytal v nich třináct výher. Úspěšností zákroků se dostal nad 90 procent.

David Rittich (Nashville Predators) – 82

V sezoně 2019/20 odchytal celkem 49 zápasů za Calgary. Zdálo se, že by mohl být novou jedničkou Flames, v průběhu dalšího ročníku ale zamířil do Toronta a letos chytal za Nashville. Do akce se devětadvacetiletý gólman dostal jen osmnáctkrát.

Foto: Profimedia.cz