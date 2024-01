5 nejlépe placených hráčů West Hamu United v aktuální sezoně. Souček s Coufalem jsou proti nim „chudáci“

Před čtyřmi lety přestoupil útočník Jarrod Bowen z Hullu za přibližně 22 milionů liber do West Hamu a stal se nepostradatelnou součástí týmu. O tom, že je považován za klíčového hráče, svědčí fakt, že v říjnu prodloužil smlouvu v londýnském klubu až do roku 2030. Nikdo jiný z Kladivářů v klubu tak dlouhý kontrakt nemá. Šestadvacetiletý anglický reprezentant má také pěkně vysoký plat. Podle portálu Sportac si týdně přijde na 120 tisíc liber.

Třicetiletý francouzský reprezentační brankář Alphonse Areola začínal s velkým fotbalem v Paris Saint-Germain. Hráčem rezervního týmu byl v letech 2010 až 2013 a pak měl v Parku Princů smlouvu až do roku 2022. Během té doby však hostoval v šesti různých klubech, včetně Realu Madrid. V ročníku 2021/22 byl zapůjčen do West Hamu a následně do anglického klubu za 12 milionů liber přestoupil.

2. – 3. Danny Ings – 125 tisíc liber týdně

V 31 letech má útočník Danny Ings ve fotbalovém životopise nejeden záznam. Trojnásobný anglický reprezentant začínal v Bournemouthu a kopal v nižších soutěžích, načež se v roce 2012 přesunul do tehdy druholigového Burnley. V sezoně 2013/14 pomohl mužstvu do Premier League a od té doby je inventářem elitní ostrovní ligy.

Mezi lety 2015 až 2018 byl hráčem Liverpoolu, ale na Anfield Road se neprosadil a odehrál pouhých 28 utkání. Tři sezony pak působil v Southamptomu a byly to zřejmě jeho nejlepší časy v kariéře. Konkrétně sezona 2019/20 byla pro něj z individuálního hlediska fantastická, protože v 38 ligových zápasech nasázel 22 branek. Následovaly dva ročníky v dresu Aston Villy a loni v zimě se stal za 12 milionů liber posilou West Hamu. V londýnském klubu podepsal smlouvu do roku 2025, ale v aktuální sezoně moc herního času nedostává. Nastoupil jen do deseti ligových utkání, z toho jen jednou v základní sestavě. Na to, že týdně dostává na účet 125 tisíc liber, je zatím velkým zklamáním.

