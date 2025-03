5 nejlépe placených hráčů Arsenalu v aktuální sezoně. Berou (v přepočtu) aspoň 6 milionů korun týdně

Část 1 / 6



Není zcela vyloučeno, že Gunners míří za anglickým titulem, ale dostat se na absolutní vrchol, to už také něco stojí. Mezi borci v týmu je několik velmi draze placených jmen. Kvinteto hráčů, kteří si aktuálním ročníku vydělají v dresu Arsenalu nejvíc peněz, najdete v následujících kapitolách.

Pokračování 2 / 6 5. Thomas Partey (31 let) – 200 tisíc liber týdně (cca 6 milionů korun) Ghanský reprezentační záložník Thomas Partey byl vytouženou posilou Arsenalu. O jeho možném přestupu z Atletika Madrid se psalo dlouhé měsíce a realitou se stal na začátku října v roce 2020. Londýnský klub za něj poslal do Španělska 50 milionů eur a hráč podepsal na Emirates pětiletý kontrakt. 10 nejdražších hráčů v historii Arsenalu. Kanonýři v minulosti pořádně skrblili, v posledních letech ale slušně utrácejí Zpočátku podával poměrně rozpačité výkony, ale postupem času začal předvádět to, co se od něho čekalo. Jenže jeho působení na ostrovech provází velké množství zdravotních problémů. Od příchodu do klubu zmeškal 81 utkání a byl 421 dní mimo hru. To je poměrně hodně na to, že je s částkou 200 tisíc liber týdně pátým nejlépe placeným hráčem týmu. V současném ročníku se ale drží a odehrál 26 ligových utkání, ve kterých dal tři góly a na dva nahrával. Smlouva mu vyprší na konci června. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 6 3. – 4. Martin Odegaard (26 let) – 240 tisíc liber týdně (cca 7,3 milionu korun) Zázračné dítě norského fotbalu – tak se psalo o Martinu Odegaardovi, když v 17 letech podepsal smlouvu s Realem Madrid. Na San Bernabeu ale nikdy nedostal pořádnou šanci ukázat, co v něm vězí. Putoval z jednoho hostování na druhé – nejdříve byl v Heerenvenu, pak v Arnhemu a v roce 2019 zamířil do San Sebastianu. Tým plný drahokamů. 8 hráčů v kádru Arsenalu, kteří stojí podle portálu TransferMarkt přes 50 milionů eur V dresu Realu Sociedad konečně naplno předvedl, jak velký talent v něm vězí. Během jediné sezony vyskočila jeho cena zásluhou vynikajících výkonů o 30 milionů eur. Ani to mu ale nepomohlo k průniku do kádru Bílého baletu. Půl roku po návratu do královského klubu byl vyexpedován na další hostování, tentokrát do Arsenalu, kam v létě roku 2021 za 35 milionů eur přestoupil. Tento obchod se londýnskému klubu vyplácí. Šestadvacetiletý záložník patří k pilířům Arsenalu a k největším osobnostem anglické Premier League. V současném ročníku zaznamenal v 19 ligových zápasech dvě branky a tři asistence. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 6 3. – 4. Declan Rice (26 let) – 240 tisíc liber týdně (cca 7,3 milionu korun) Declan Rice je považován za dokonalého záložníka. Jde o komplexního středopolaře, který se může bez problému posunout i na post defenzívního záložníka. Je to motor mužstva, jehož tržní cena je nyní podle portálu TransferMarkt na hodnotě 110 milionů eur. Předloni v létě přestupoval do nového působiště v Arsenalu z West Hamu za téměř 117 milionů eur. Na Emirates Stadium má podepsaný kontrakt do roku 2028 a je naprosto nepostradatelnou součástí sestavy. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 6 2. Gabriel Jesus (27 let) – 265 tisíc liber týdně (cca 8 milionů korun) Když trenér nechal (občas) sedět na lavičce takového borce, jakým byl Sergio Agüero, musel mít za něho k dispozici někoho opravdu výjimečného. Přesně takovým hráčem byl Brazilec Gabriel Jesus, jehož Manchester City získal v roce 2017 za 32 milionů eur z klubu Palmeiras. V době přestupu mu bylo pouhých 19 let, ale už tehdy bylo zřejmé, že z něj může vyrůst obrovská fotbalová superstar. Velké prachy za puberťáky. 8 nejdražších teenagerů v historii anglické Premier League Jen 175 centimetrů vysoký „kanárek“ je typem dokonalého moderního útočníka - není sice nejrychlejší, ale je skvěle technicky disponovaný, inteligentní a smrtelně nebezpečný pro každou obranu i brankáře. V létě 2022 změnil dres a upsal se do roku 2027 Arsenalu. V rozletu ho však brzdí nejrůznější zranění. Od příchodu na ostrovy už promarodil v součtu půldruhého roku a přišel skoro o stovku zápasů. I v tuto chvíli je na marodce a do konce sezony si kvůli natrženému křížovému vazu nezahraje. Přesto je jeho cena hodně vysoko – portál TransferMarkt ji vyčísluje na 45 milionů eur. Vysoká je také jeho mzda – na Emirates Stadium je druhým nejlépe placeným hráčem a každý týden si vydělá 265 tisíc liber. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 6 1. Kai Havertz (25 let) – 280 tisíc liber týdně (cca 8,5 milionu korun) Kai Havertz je silovým typem hráče. S výškou přes 190 centimetrů je skvělý v hlavičkových situacích, je to ale také vynikající driblér a perfektní nahrávač. O jeho podpis byl před pár lety na fotbalovém trhu eminentní zájem, nakonec jej umístil na smlouvu předloženou londýnskou Chelsea, která poslala v září roku 2020 do Leverkusenu rovných 80 milionů eur, a on se na Stamford Bridge upsal na pět let. Když Chelsea utrácí jako splašená. 15 nejdražších posil v historii londýnského klubu Výkony německého fotbalisty však zůstaly za očekáváním. Občas ukázal záblesky velkého talentu, někdy ale na hřišti připomínal spíše ztracené štěně. To se změnilo po předloňském přesunu na Emirates Stadium. Arsenal zaplatil Cheslea za Havertze 75 milionů eur a získal v jeho osobě důležitý pilíř týmu. Pětadvacetiletý borec patří k nejkreativnějším fotbalistům v anglické Premier League, momentálně je však na marodce a do konce sezony už se na hřišti nejspíš neobjeví. I tak ale bude jeho konto každý týden bohatší o 280 tisíc liber. Foto: Profimedia.cz