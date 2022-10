5 nejlépe placených českých hokejistů v NHL. Kdo si v nadcházející sezoně vydělá nejvíc peněz?

Mladé pušky. 20 nejlepších střelců v historii hokejových mistrovství světa do 18 let

Jakub Vrána se stal tuzemskou jedničkou draftu v roce 2014. První šanci v NHL dostal v ročníku 2016/17, v němž naskočil do 21 utkání. V další sezoně se už dokázal nastálo prosadit do sestavy Washingtonu.

Jeho hvězda se naplno rozzářila poté, co byl v roce 2011 vytrejdován do Philadelphie. V týmu se potkal s Jaromírem Jágrem a vyrostl v jednu z opor. Vysloužil si lukrativní osmiletý kontrakt, který mu však nyní běží už opět v Columbusu a vyprší v roce 2024.

Do elitní zámořské ligy vlétl v sezoně 2013/14 skvěle a nebýt zranění, kvůli kterému přišel také o olympiádu v Soči, mohl se stát nejlepším nováčkem roku. V NHL ho čeká start do desáté sezony a už čtvrtým rokem bude na dresu nosit „áčko“ coby zástupce kapitána.

Pro osmadvacetiletého útočníka San Jose Tomáše Hertla byla minulá sezona z individuálního pohledu vydařená. Jeho tým sice nepostoupil do play-off, ale on odehrál všech 82 utkání a svůj brankový účet v NHL si vylepšit o 30 přesných tref. Na kontě jich má nyní celkem už přes sto osmdesát.

1. – 2. Ondřej Palát (New Jersey Devils) – 8,25 milionu dolarů

V první polovině sezony 2013/14 byl za jednoho z favoritů na zisk Calder Trophy pro nejlepšího nováčka považován Tomáš Hertl. Toho ale na nějakou dobu vyřadilo ze hry nepříjemné zranění, takže o šanci přišel. Přesto mohla trofej poprvé putovat do České republiky. Zásluhu na tom měl hráč Tampy Bay Ondřej Palát.

Šikovný útočník, který debutoval v soutěži v ročníku 2012/13, posbíral v následující sezoně, která pro něho byla oficiálně premiérovou, v 81 duelech 59 (23+36) kanadských bodů, byl druhým nejproduktivnějším nováčkem a pomohl Lightning do play-off. Sezonu snů však prestižním oceněním nezavršil. Calder Trophy získal Nathan MacKinnon z Colorada.

Palát však tehdy jasně naznačil, že i když byl draftován až v sedmém kole na začátku třetí stovky celkového pořadí, je nutné s ním počítat. V průběhu dalších let byl nepostradatelnou součástí mužstva a jednou z jeho opor. Než letos v létě poprvé změnil dres a zamířil do New Jersey, významnou měrou pomohl Bleskům dvakrát ke Stanley Cupu. Novému zaměstnavateli se upsal na pět let za 30 milionů dolarů. Největší balík z této částky vyinkasuje v aktuálním ročníku. Na účtu mu přistane 8,25 milionu dolarů.

