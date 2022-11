5 nejhorších nákupů Alexe Fergusona pro Manchester United. I velký kouč se (krutě) pletl

Ano, ani sir Alex Ferguson, jenž se stal trenérskou legendou Manchesteru United i světového fotbalu, nebyl neomylný, i když to tak možná při pohledu zpět časem může vypadat. Na některé nákupy by možná nejraději zapomněl a ve svém životopise jim proto věnoval maximálně pár vět. V následujících kapitolách najdete jeho pět největších přestupových přehmatů.

Eric Djemba-Djemba (2003 – 2005) Fanoušci Manchesteru United se brzy po příchodu Kamerunce Djemby-Djemby bavili podařeným vtipem: „Je tak špatný, že to musí kompenzovat svým jménem,“ říkali o hráči, který přišel do klubu za tři a půl milionu liber z Nantes. 7 nejhorších lednových přestupů upečených na poslední chvíli Měl to být nástupce Roye Keana, ale na hřišti se objevil jen ve dvaceti zápasech, ve kterých se vstřelené branky nedočkal. Na Old Trafford vydržel pouhých 18 měsíců a ukázali mu dveře. Manažer Ferguson zaslouží obdiv za to, že dokázal přesvědčit svůj protějšek z Aston Villy, aby si Djembu-Djembu vzal i s jeho ročním platem 1,3 milionu liber. Foto: Profimedia.cz

Kleberson (2003 – 2005) Brazilec Kleberson měl být jedním z největších fotbalistů první dekády nového tisíciletí. Nestalo se. Od té doby, co přetáhl přes hlavu dres Red Devils, jako by se z Klebersona stal průměrný hráč. Tým snů anglické Premier League. Vládnou v něm hráči Manchesteru United Manchester United přišel jeho podpis na šest milionů liber, ale Brazilec se nikdy neprosadil do sestavy. Nastoupil do dvaceti zápasů, dal dva góly a v roce 2005 se potichu z Anglie odporoučel do tureckého Besiktase. Na Old Trafford za něho nedostali ani polovinu toho, co klub stál jen dva roky předtím. Foto: Profimedia.cz

Massimo Taibi (1999 – 2000) Italského brankáře Massimo Taibiho podepsal Alex Ferguson ve spěchu na začátku sezony 1999/2000 po odchodu dánské legendy Petera Schmeichela. Jeho autogram na smlouvě ho přišel na čtyři a půl milionu liber. Torres a spol aneb 10 nejhorších přestupů v historii Premier League Taibi odchytal za mužstvo jen čtyři zápasy a na své konto si připsal možná největší kiks v historii Premier League, když mu přes nohu přeskočila za brankovou čáru snadná střela Matthewa Le Tissiera ze Southamptonu. Poté, co ve svém čtvrtém utkání v rudém dresu dostal pět gólů od Chelsea, už se mezi tyče nedostal. Foto: Profimedia.cz

Juan Sebastián Verón (2001 – 2003) Argentinský záložník Juan Sebastián Verón sice vyhrál s Manchesterem United v roce 2003 mistrovský titul, ale přesto patřil mezi největší přehmaty sira Alexe v jeho dlouhé manažerské kariéře. Do klubu si ho pořídil v roce 2001 za 26 milionů liber z Lazia Řím. Kdyby peníze rozdal chudým a potřebným, udělal by možná lépe. Po dvou letech zamířil Veron z Old Trafford do Chelsea (to už byla jeho cena o jedenáct milionů liber nižší), odkud ho ale záhy poslali na hostování do Interu Milán a posléze do Estudiantes, kam v roce 2007 přestoupil. Foto: Profimedia.cz