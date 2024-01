5 nejdražších slovenských fotbalistů současnosti. Kdo stojí přes miliardu korun?

4. – 5. Leo Sauer (Feyenoord Rotterdam) – 5 milionů eur

Osmnáctiletý útočník Leo Sauer je jedním z velkých talentů slovenského fotbalu. Sportovní vzdělání pobíral v akademiích Slovanu Bratislava a Žiliny, loni v létě se přesunul za 235 tisíc eur do Feyenoordu Rotterdam a od té doby vyskočila jeho tržní cena více než dvacetkrát nahoru a nyní činí pět milionů eur. V Holandsku mu okamžitě dali důvěru, byť zatím jen jako střídajícímu hráči. Naskočil do osmi ligových utkání, v nichž dal gól a přidal k němu dvě asistence. Dvakrát se také objevil na hřišti v zápase Ligy mistrů. V Rotterdamu má podepsanou smlouvu do roku 2026.