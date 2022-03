5 nejdražších slovenských fotbalistů současnosti. Kdo stojí přes miliardu korun?

Slovenští fotbalisté jsou nyní na přestupovém trhu stejně lákavým zbožím jako Češi. Jména pěti hráčů ze země pod Tatrami s aktuálně nejvyšší tržní hodnotou podle renomovaného portálu TransferMarkt najdete v následujících kapitolách.

4. – 5. Marek Rodák (Fulham) – 5 milionů eur Téměř dvoumetrový hromotluk Marek Rodák začínal s fotbalem v Košicích, ale v 16 letech zamířil na britské ostrovy a připravoval se v akademii Fulhamu. Londýnský klub ho často půjčoval do jiných klubů na hostování, v ročníku 2020/21 však naskočil také do dvou utkání Premier League. Fulham se však po minulé sezoně rozloučil s nejvyšší soutěží a nyní působí v Championship. I díky výkonům slovenského gólmana je mužstvo na nejlepší cestě k návratu mezi ostrovní elitu. Podle portálu TransferMarkt byla cena pětadvacetiletého borce nejvyšší na přelomu let 2020 a 2021, kdy stál šest milionů eur. Momentálně je odhadována na pět milionů. Foto: Profimedia.cz

4. – 5. Martin Dúbravka (Newcastle United) – 5 milionů eur Bývalý gólman Žiliny či dánského Esbjergu v roce 2016 zamířil do Liberce, odkud následně odešel do Sparty. Na Letné se přetahoval o post jedničky s Tomášem Koubkem, který na začátku sezony 2017/18 přestoupil do Rennes a poté z Letné odešel i Martin Dúbravka. Slovenský reprezentační gólman přestoupil do Newcastlu United a v Premier League si vybudoval slušné jméno. V aktuálním ročníku nastoupil do 12 ligových zápasů, inkasoval jen 18 branek a udržel třikrát čisté konto. Foto: Profimedia.cz

3. Ondrej Duda (1. FC Kolín nad Rýnem) – 6 milionů eur Sedmadvacetiletý ofenzivní záložník Ondrej Duda býval spoluhráčem Vladimíra Daridy v Herthě Berlín. V lednu roku 2020 však odešel na hostování do konce sezony do anglického Norwich City a si anglickou Premier League. Jen o pár měsíců později už byl ale zpátky v Bundeslize. Hertha ho prodala za sedm milionů eur do Kolína nad Rýnem, kde působí dosud. Jeho tržní cena šla od března 2019, kdy stál 15 milionů eur, poměrně dost dolů a momentálně činí necelých podle portálu TransferMarkt šest milionů eur. Foto: Profimedia.cz

2. Stanislav Lobotka (SSC Neapol) – 10 milionů eur Stanislav Lobotka je jedním z klenotů slovenské reprezentace. Sedmadvacetiletý defenzivní záložník patřil až do ledna 2020 k oporám španělské Celty Vigo. Dlouho okolo něho kroužili skauti věhlasných evropských klubů a nakonec ho ulovila italská Neapol, kam přestoupil za 21 milionů eur. Momentálně je však jeho cena podle portálu TransferMarkt přibližně deset milionů eur, a to i kvůli častým zdravotním problémům. Od doby, co je na Apeninském poloostrově, už kvůli nim zmeškal 25 zápasů a momentálně je opět mimo hru. Foto: Profimedia.cz