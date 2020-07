5 nejdražších obránců ve sparťanské historii. Stane se Hancko novým rekordmanem?

Sparta v létě získala na hostování Dávida Hancka, který je v současné době možná nejlepším stoperem ligy. Letenští by jej rádi získali natrvalo, opce na jeho přestup se ale pohybovala na hranici 170 milionů korun, což pražský klub Fiorentině nezaplatil. Rosický a spol. však o slovenského reprezentanta stále bojují a možná ho nakonec koupí. Je otázkou, za jakou cenu, jisté však je, že to nebude levné a Hancko by se mohl stát nejdražším obráncem v klubové historii. Jména pěti nejdražších beků, které Sparta dosud koupila, najdete v následujících kapitolách. Foto: Michal Beránek / CNC / Profimedia

Vjačeslav Karavajev – cca 26 mil. korun Už v sezoně 2014/15 se objevil v Dukle, poté si zahrál také za Jablonec a v roce 2016 se ukázal ve Spartě, která jej přivedla z CSKA Moskva. Vjačeslav Karavajev se rychle zabydlel v základní sestavě a stal se jedním z lídrů rudého týmu. Ve své první sezoně dal tři góly a přidal osm nahrávek, jenže pak do Sparty přišel trenér Stramaccioni a ten začal upřednostňovat Ondřeje Zahustela. Pětadvacetiletý Karavajev proto odešel do Arnhemu a loni v září ho za osm milionů eur koupil Zenit Petrohrad. Foto: Profimedia.cz

Lukáš Štetina – cca 26 mil. korun Slovenský stoper přišel do Sparty před třemi lety z Dukly coby jedna z posil kouče Stramaccioniho. Na Letné zažil dobré, ale i horší časy. Ještě v průběhu podzimu se zdálo, že pražský klub opustí, na jaře se ale dostal do životní formy a v současné době je jedním z pilířů rudé sestavy. Společně s Dávidem Hanckem tvoří velmi silný pár. Foto: Profimedia.cz

Andreas Vindheim – cca 33 mil. korun Čtyřiadvacetiletý norský pravý obránce přišel do Sparty v létě ze švédského Malmö. V úvodu nového angažmá se ale zranil a svou pozici měl o to složitější. Postupně ale ukazuje své kvality a zabydluje se v základní sestavě Kotalova týmu. V aktuálním ročníku zasáhl do 19 zápasů, ve kterých dal dva góly a přidal dvě nahrávky. Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

Bogdan Vatajelu – cca 36 mil. korun Do Sparty přišel v polovině sezony 2016/17 a nějakou dobu mu trvalo, než se rozkoukal v sestavě. Levý bek nakonec na jaře naskočil do šesti zápasů a posbíral v nich pět asistencí. Stejný počet jich měl i v dalším ročníku, pevnou pozici na Letné ale nikdy nezískal. Bogdan Vatajelu si zahrál taky za Jablonec a před rokem zamířil do rumunské Craiovy, odkud jej Sparta koupila. Foto: Profimedia.cz