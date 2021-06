5 nejdražších nákupů ve sparťanské historii: Stanciův rekord nezlomil ani Hancko

Semih Kaya (Galatasaray) - 52 mil. korun

Semih Kaya byl jednou z drahých posil, které do Sparty přivedl kouč Andrea Stramaccioni. Na Letnou přišel v roce 2017 za více než padesát milionů korun a dostal vysoký plat, jenže jeho výkony, to bylo jedno velké zklamání. V lize odehrál jen 28 zápasů a loni v září se vrátil do Turecka. Ne však do Galatasaraye, ale do Malatyasporu. V tom opět nastupuje pravidelně.

Foto: Profimedia.cz