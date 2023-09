5 nejdražších hráčů v kádru AC Milán. S nimi mohou Rossoneri útočit na italský titul i vítězství v Lize mistrů

V roce 2017 zamířil do Itálie a během dvou sezon v Empoli si udělal na Apeninském poloostrově velmi slušné jméno. Dokonce tak slušné, že za jeho podpis neváhal AC Milán zaplatit přes 17 milionů eur. Od té doby cena pětadvacetiletého defenzivního záložníka vzrostla více než dvojnásobně. Pro Rossoneri je nepostradatelnou personou, momentálně se však trenér Stefano Pioli musí bez jeho služeb obejít, protože je na marodce se zraněným kolenem. Zpátky na hřišti by měl být v polovině listopadu.

Stoper Fikayo Tomori se narodil v Kanadě, ale reprezentuje Anglii. Pětadvacetiletý borec je odchovancem londýnské Chelsea, za kterou však odehrál jen 17 ligových zápasů a vstřelil v nich jednu branku. Blues ho posílali z hostování na hostování – zahrál s Brightonu, Hullu, Derby County a v roce 2021 byl vyexpedován do AC Milán. Tam udělal tak dobrý dojem, že za něho neváhali Rossoneri vyplatit téměř 32 milionů eur. Dva roky poté je jeho tržní cena podle portálu TransferMarkt na čtyřiceti milionech. Smlouvu na San Siru má pětadvacetiletý zadák podepsanou do roku 2027.

3. Mike Maignan (Francie) – 45 milionů eur

Poté co z AC Milán odešel Gianluigi Donnarumma do PSG, našel klub plnohodnotnou náhradu v podobě Francouze Mika Maignana, který přišel do italského klubu v létě 2021 klubu z Lille. Hned v první sezoně v Serii A získal ocenění pro nejlepšího ligového brankáře a přivedl mužstvo vynikajícími výkony k mistrovskému titulu. Cena osmadvacetiletého francouzského reprezentanta jde už několik let utěšeně nahoru a nyní ji portál TransferMarkt vyčísluje na 45 milionů eur. V italském klubu má kontrakt do konce sezony 2025/26.

