5 nejdražších hráčů, kteří v zimě odešli z Fortuna ligy. Dohromady stáli přes 400 milionů korun

Josef Hušbauer (Dynamo Drážďany) – 11,5 milionů korun

Zdálo se, že odejde do Bulharska, jeden z klíčových hráčů Slavie posledních let ale nakonec zamířil na hostování s opcí do Drážďan. Cena za hostování devětadvacetiletého záložníka nebyla uvedena, nicméně portál transfermarkt.de píše zhruba o 11,5 milionech korun.

Foto: Profimedia.cz