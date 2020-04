5 nejdražších hráčů, kteří působili v Žilině. Tito borci teď nestojí ani jedno euro Petr Sobol Sedmnáctka hráčů Žiliny je kvůli hromadné výpovědi na dlažbě. Kádr Šošoňů přitom nabízel hodně zajímavé zboží. 6 FOTOGRAFIÍ zobrazit galerii 123456 Do Plzně v průběhu zimy přišel Iván Díaz, kterého Viktorka přivedla ze Žiliny. Tradiční slovenský klub je nyní navíc v likvidaci, a tak si nové angažmá budou hledat i jeho další opory. Jména pěti nejdražších hráčů, kteří v Žilině působili, najdete v následujících kapitolách. Foto: Profimedia.cz Filip Kaša – 450 tis. eur Bývalý český mládežnický reprezentant odešel do Žiliny v roce 2016 z Baníku a ve Slovenském klubu si vybudoval silnou pozici. Smlouvu měl do zimy, a tak se už začalo spekulovat o jeho návratu domů – Filipa Kašu údajně sledují v Plzni a Spartě. Teď se návrat šestadvacetiletého stopera může ještě urychlit. Foto: Profimedia.cz Martin Králik – 450 tis. eur Další stoper Žiliny, který by se o svou budoucnost neměl bát. Pětadvacetiletý tvrdý bek měl v klubu silnou pozici a na svém kontě má i jeden start ve slovenské reprezentaci. Taky Martin Králik by se mohl objevit v české lize. Foto: Profimedia.cz Besir Demiri – 500 tis. eur Lákavým zbožím by se mohl stát i Besir Demiri. Pětadvacetiletý dvojnásobný albánský reprezentant, který nastupuje na levé straně hřiště, případně ve středu zálohy, přišel do Žiliny v létě z ukrajinského Mariupolu. V letošním ligovém ročníku dal dva góly a přidal tři nahrávky. Foto: Profimedia.cz Dominik Holec – 500 tis. eur Zájem bude také o Dominika Holce. Pětadvacetiletý gólman přišel do Žiliny v roce 2018 ze Senice a rychle si získal pevný flek mezi třemi tyčemi. Zaměří na něj svou pozornost Plzeň nebo Baník? Foto: Profimedia.cz Miroslav Káčer – 650 tis. eur Nejdražším hráčem Žiliny je její kapitán – Miroslav Káčer, jenž podle portálu transfermarkt.de stojí 650 tisíc eur. Čtyřiadvacetiletý záložník, který má na kontě i dva starty ve slovenské reprezentaci, je nejmladším střelcem v historii slovenské ligy. Na hřišti umí vyplnit velký prostor a pokaždé toho hodně naběhá. Že by mu dali šanci ve Slavii? Foto: Profimedia.cz 123456 Další článek Sledujte SportRevue na Facebooku

