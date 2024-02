5 nejdražších fotbalistů z české ligy, kteří nehrají za Slavii, Plzeň ani Spartu. Všichni stojí přes milion eur

Část 1 / 6



Mezi 16 nejhodnotnějšími hráči z Fortuna ligy najdeme osm borců z Edenu, šest letenských fotbalistů a dva zástupce Viktorie Plzeň. To jasně vypovídá o tom, proč čelo tabulky nejvyšší soutěže vypadá tak, jak vypadá. Pojďme teď ale tyto tři kluby nechat stranou a podívejme se na nejdražší hráče, kteří působí ve zbývajících třinácti klubech. Kvarteto těch nejcennějších podle portálu TransferMarkt najdete v následujících kapitolách.

Pokračování 2 / 6 4. – 5. Ewerton (Baník Ostrava) – cca 28 milionů korun Na trase mezi Mladou Boleslaví a Prahou je v poslední době poměrně živo. Jedním z hráčů, který zamířil z města automobilů do Edenu je také Brazilec Ewerton. V české lize se objevil už v sezoně 2018/19, kdy odehrál první tři utkání v mladoboleslavském dresu. Pořádně na sebe ale upozornil až v ročníku 2020/21, který strávil v Pardubicích a nesmírně se mu povedl. Slavia se zbavuje cizinců. Podívejte se, kteří zahraniční fotbalisté v zimě odešli z Edenu Po návratu do Mladé Boleslavi se jeho talent rozzářil naplno, načež ho ulovila Slavia a on se Pražanům upsal do roku 2025. Jenže v nabitém kádru si místo v sešívené sestavě nevybojoval a loni v létě se přesunul na hostování do Baníku. V Ostravě chytil druhý dech a dokazuje, že talent z něho nevyprchal. S šesti góly a dvěma asistencemi je nejproduktivnějším hráčem mužstva. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 6 4. – 5. Kryštof Daněk (FK Pardubice) – cca 28 milionů korun Záložník Kryštof Daněk se na prvoligovém pažitu objevil už v ročníku 2019/20, když mu bylo teprve sedmnáct let. V dresu Sigmy Olomouc odehrál tři utkání a zaznamenal jednu asistenci. Od další sezony už dostával o hodně větší prostor. V sezoně 2021/22 naskočil do 29 ligových zápasů a vstřelil dvě branky, načež si vysloužil přestup do Sparty. V premiérovém ročníku odehrál na Letné 27 utkání – zpočátku býval členem základní sestavy, ale později už chodil na hřiště jen z lavičky. 8 kmenových hráčů Sparty, kteří jsou na hostování. Jak si na podzim vedli? A vrátí se na Letnou? Protože se v létě nevešel do kádru kouče Briana Priskeho, byl zapůjčen do Pardubic, jimž by měl pomoci se záchranou mezi elitou. Zatím je se pěti góly a jednou asistencí spolu s Tomášem Zlatohlávkem nejproduktivnějším hráčem mužstva. Hostování mu skončí na konci sezony a v létě by měl bojovat o místo v sestavě Sparty. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 6 3. Štěpán Chaloupek (FK Teplice) – cca 38 milionů korun V Teplicích fotbalově vyrůstal a na severu Čech debutoval jako talentovaný teenager v ročníku 2021/22 v nejvyšší soutěži. O sezonu později už hrával pravidelně. Nyní má Štěpán Chaloupek 20 let a patří k pilířům mužstva. Nastupuje pravidelně v základní sestavě a většinou je na hřišti až do závěrečného hvizdu. Jeho tržní cena letí raketově nahoru a už je jisté, že se v létě přesune do prestižnějšího působiště, konkrétně do Slavie. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 6 2. Vasil Kušej (Mladá Boleslav) – cca 50 milionů korun Mladá Boleslav je štikou aktuálního ligového ročníku a zásluhu na tom má také třiadvacetiletý útočník Vasil Kušej. Do klubu přišel loni v zimě z Prostějova a vypadá to, že jeho přestup byl trefou do černého. Ještě na jaře minulé sezony nastřílel v 16 zápasech čtyři góly, v současném ročníku už má na kontě šest přesných tref po odehrání osmnácti utkání - a k tomu ještě sedm asistencí. V Boleslavi má podepsaný kontrakt do roku 2025. Od přestupu z Moravy se jeho tržní cena zvedla na dvojnásobek a může ještě hodně vyrůst. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 6 1. Marek Havlík (1. FC Slovácko) – cca 63 milionů korun Odchovanec kroměřížského fotbalu Marek Havlík se v roce 2013 přesunul z Hané na Slovácko a od té doby až dodnes hájí barvy uherskohradišťského klubu. Osmadvacetiletý záložník odehrál už 306 ligových zápasů a jeho start v nejvyšší soutěži byl impozantní. V sezoně 2012/13 zvládl jediné střetnutí, ale od dalšího ročníku už sbíral starty mezi elitou pravidelně. Padesátý ligový zápas odehrál, když mu bylo dvacet let, jeden měsíc a 14 dní, na stovce byl už o necelé dva roky později a je osmým nejmladším hráčem, který tuto metu pokořil. Na hranici dvou stovek zápasů se ale dostal jako absolutně nejmladší hráč v dějinách ligy. Kulatá meta pokořena! 8 fotbalistů, kteří odehráli 100. zápas v české lize v nejnižším věku V aktuální sezoně září – s deseti vstřelenými góly v 19 zápasech je nejlepším kanonýrem mužstva i ligy. Po sezoně mu v Uherském Hradišti vyprší smlouva a o jeho služby bude bezpochyby velký zájem. Zájemci o však budou muset sáhnou poměrně hluboko do ka(p)sy. Foto: Profimedia.cz