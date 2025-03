5 nejdražších fotbalistů, kteří hrají ve španělské La Lize. Stojí aspoň 130 milionů eur

Pokračování 3 / 6

4. Kylian Mbappé (Real Madrid) – 160 milionů eur

Šestadvacetiletý útočník Realu Madrid Kylian Mbappé je už několik let řazen mezi nejlepší fotbalisty světa. V roce 2016 pomohl reprezentaci galského kohouta do 19 let k titulu mistrů Evropy a před sedmi lety už byl ofenzivním esem seniorského národního týmu na šampionátu v Rusku, kde pomohl čtyřmi brankami k zisku zlatých medailí. A to byl druhým nejmladším hráčem na turnaji. K největším hvězdám patřil i o čtyři roky později v Kataru, kde se stal nejlepším střelcem a dovedl Francii opět do finále, kde podlehla až po penaltovém rozstřelu Argentině.

Jeho talent zazářil nejdříve v dresu Monaka, odkud ho vykoupili šejkové vlastnící Paris Saint-Germain za 180 milionů eur, čímž z něho udělali jednoho z nejdražších fotbalistů v historii. Dnes je jeho cena podle portálu TransferMarkt o 20 milionů eur nižší, ale stále je jedním z nejdražších fotbalistů na světě. I během aktuální sezony dokazuje, že to není náhodou. Ve 24 zápasech španělské La Ligy dal 17 gólů, sedm tref zaznamenal v jedenácti duelech Ligy mistrů.

Foto: Profimedia.cz