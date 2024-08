5 nejdražších cizinců na soupisce Plzně. Kolik stojí podle portálu TransferMarkt Durosinmi a spol?

Viktoria Plzeň vstoupila do aktuálního ročníku Chance ligy v roli jednoho z favoritů na titul. Kouč Miroslav Koubek sází i na řadu cizinců.



V minulosti bývali tahouny Plzně především čeští fotbalisté, časy se ale mění a stále více jsou v červenomodrém dresu Viktorie vidět zahraniční hráči. Momentálně napočítáme na soupisce týmu 11 cizinců a někteří patří mezi poměrně cenné zboží. Pětici těchto borců oceňuje portál TransferMarkt aspoň na 30 milionů korun. O které fotbalisty jde, na to odpovídají následující kapitoly.

5. Cadu (Brazílie) – cca 30 milionů korun Ligový nováček z Pardubic byl jedním z nejpříjemnějších překvapení ročníku 2020/21 a zásluhu na tom měl také Brazilec Cadu. Východočeským manažerům se povedl parádní kousek. Z neznámého mladíka udělali jednu z vycházejících hvězdiček nejvyšší soutěže, o kterou se začala intenzivně zajímat bohatší a slavnější konkurence. Nepostradatelní. 5 fotbalistů Plzně, kteří odehráli v ligové sezoně 2023/24 nejvíc minut Subtilní záložník se stal motorem pardubického mužstva. Nějaký čas mu sice trvalo, než si na český fotbal zvykl, ale po krátké době se na tuzemských pažitech cítil jako piraňa v Amazonce. Před sezonou 2022/23 přestoupil do Plzně, kde si však nevybojoval místo v sestavě a byl vyexpedován na hostování do konce ročníku do Ostravy. V dresu Baníku zářil a jasně ukázal, že v Plzni má mít místo v kádru. A také jej od trenéra Koubka dostal. V minulé sezoně odehrál 30 utkání, dal čtyři góly a na dalších sedm nahrál spoluhráčům. V té současné má na kontě a gól a asistenci ze tří střetnutí. Foto: Profimedia.cz

4. Ricardinho (Brazílie) – cca 43 milionů korun Třiadvacetiletý brazilský talent Ricardinho (celým jménem Ricardo Viana Filho) už toho má za sebou poměrně dost. Z mateřského Gremia odešel v roce 2021 na hostování do portugalského Marítima, kde strávil necelý rok a vrátil se do vlasti. Na další zahraniční štaci se vydal v lednu 2023, kdy zamířil do bulharského klubu Levski Sofia, odkud letos v létě přestoupil za 30 milionů korun do Plzně. Reprezentace bez legionářů. Takto by mohl vypadat národní tým složený pouze z hráčů z české ligy Šikovný útočník stihl v aktuální sezoně naskočit do tří ligových utkání, zatím se ale v české kotlině aklimatizuje. Ve Štruncových sadech má podepsanou smlouvu do roku 2027. Foto: Profimedia.cz

3. Cheick Souaré (Francie) – cca 50 milionů korun Během roku vyletěla hodnota francouzského záložníka Cheicka Souarého na desetinásobek. Jméno si udělal v dresu druholigového Vyškova, kam přišel z rezervního celku Marseille. Letos v lednu přišel do Plzně na hostování a do konce sezony stihl odehrát 13 ligových utkání, ve kterých se blýskl dvěma góly a třemi asistencemi. V létě se pak hostování změnilo v přestup. Na západě Čech podepsal kontrakt do roku 2027. V aktuálním ročníku se ale na hřišti v soutěžním zápase dosud neobjevil. Foto: Profimedia.cz

2. Sampson Dweh (Libérie) – cca 75,5 milionu korun Z Vyškova si Plzeň loni v létě půjčila do konce sezony liberijského stopera Sampsona Dweha, a jak se ukázalo, šlo o mistrovský tah. Urostlý dvaadvacetiletý zadák se stal v minulém ročníku pilířem západočeské defenzívy. Nejenže byl třetím nejvytíženějším borcem souboru trenéra Koubka, ale jízdu za bronzovou medailí podpořil i dvěma góly a třemi asistencemi ve 30 zápasech. Smlouva o hostování mu vypršela na konci června, ale následně se Plzeň s moravským klubem dohodla na jeho přestupu. Viktorii se upsal do roku 2027 a v aktuální sezoně patří opět mezi klíčové muže týmu. Foto: Profimedia.cz

1. Rafiu Durosinmi (Nigérie) – cca 113 milionů korun V Karviné mají velmi dobrý čich na talentované africké fotbalisty. Do slezského klubu jich zamířilo už několik, aby se z nich brzy staly cíle pro bohatší ligovou konkurenci. Jedním z těchto případů byl také nigerijský útočník Rafiu Durosinmi. V sezoně 2021/22 odehrál za Karvinou 19 utkání a nastřílel v nich tři branky, což vzbudilo zájem pražské Slavie či Plzně, kam se nakonec loni v lednu talentovaný mladík přesunul na hostování, jež se v létě změnilo v přestup. Ligové komety. 5 fotbalistů z české nejvyšší soutěže, jejichž tržní cena od 1. července 2023 vylétla nejvíc nahoru Aktuálně jednadvacetiletý forvard podepsal na západě Čech smlouvu do roku 2026 a ukazoval, že je nesmírně perspektivním hráčem. Než si na konci loňského října vážně poranil koleno, zasáhl v dresu Plzně do 26 ligových zápasů, nastřílel deset branek a k nim zaznamenal pět asistencí. Jeho současnou hodnotu vyčísluje portál Transfermarkt na čtyři a půl milionu eur, a to navzdory tomu, že už skoro rok nehraje. Foto: Profimedia.cz