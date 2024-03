5 nejdelších sérií neprůstřelnosti v ligové historii. Králem je (a zřejmě navždy zůstane) Petr Čech

Plzeňský odchovanec Aleš Mandous nikdy nedostal v západočeském klubu pořádnou šanci, aby předvedl, co v něm vězí. Nejdříve ho Viktorka posílala na hostování a od roku 2015 zakotvil na Slovensku. Pořádně dal o sobě vědět až po návratu domů v roce 2018, kdy se upsal Olomouci a měl být třetím brankářem. V hanáckém oddílu si však vybojoval pozici jedničky mezi tyčemi a výbornými výkony si vysloužil v roce 2021 přestup do Slavie.

Od té doby se už ledacos změnilo. Kolář získal se sešívanou družinou další mistrovský titul v roce 2021 a loni v létě prodloužil v Edenu smlouvu až do konce ročníku 2026/27. Místo jedničky mezi tyčemi už mu ale nepatří, protože má velkou konkurenci v podobě Aleše Mandouse a nově také Jindřícha Staňka, který přišel do Slavie během ledna z konkurenční Plzně.

1. Petr Čech (Sparta Praha) – 902 minut

Vraťme se do sezony 2001/02. Byl to druhý ročník gólmana Petra Čecha v tuzemské lize a první ve Spartě, kde držel neprůstřelnost dlouhých 902 minut. I to mu pomohlo k prvnímu zahraničnímu angažmá ve francouzském Rennes. Branku pustil na půdě Bohemians a gól to byl hodně hloupý, Klokani utnuli rekordní sérii a jeho zásluhou vyhráli (2:1). Statistický záznam, který však Čech ustanovil, už zřejmě nikdo nepřekoná.

Foto: Profimedia.cz