5 nejcennějších rumunských fotbalistů současnosti. Nicolae Stanciu je (stále) mezi nejdražšími

Ještě před dvěma lety patřil středopolař Nicolae Stanciu mezi největší hvězdy české fotbalové nejvyšší soutěže. I po odchodu do zahraničí je však podle renomovaného portálu TransferMarkt stále jedním z pěti nejdražších rumunských hráčů současnosti.

V Rumunsku se vždycky rodili kvalitní fotbalisté a také v současnosti najdeme na trhu hráče, kteří mají poměrně vysokou hodnotu. Pětici těch nejcennějších podle portálu TransferMarkt najdete v následujících kapitolách.

Pokračování 2 / 6 4. – 5. Razvan Marin (FC Empoli) – 5 milionů eur Ještě před dvěma lety byl nejcennějším rumunským fotbalistou na trhu tehdejší záložník italského Cagliari Razvan Marin. Od té doby jeho hodnota klesla na třetinu a nyní činí pět milionů eur. V sedmadvaceti letech už toho má poměrně hodně za sebou – hrával v belgickém Standardu Lutych, pak v nizozemském Ajaxu Amsterdam, odkud zamířil na hostování do Cagliari, které se v roce 2021 změnilo v přestup. V Cagliari patřil k oporám mužstva, ale ani on je nedokázal zachránit v elitní italské soutěži. Nyní je už druhým rokem na hostování v Empoli, takže o zápasy v Serii A nepřišel, ale opět s týmem bojuje o udržení. V aktuálním ročníku odehrál deset utkání, do statistik se však zatím nezapsal. V rumunské reprezentaci už odehrál 50 střetnutí a dal tři branky. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 6 4. – 5. Nicolae Stanciu (Damac FC) – 5 milionů eur Na začátku roku 2018 koupila Sparta z Anderlechtu za téměř sto milionů korun rumunského záložníka. Nicolae Stanciu po příchodu do Prahy vyhlašoval, že přišel na Letnou vyhrát český titul. Byla to ale jen planá slova. Na konci roku 2018 přišla z jednoho egyptského klubu nabídka na přestup za 200 milionů korun. Stanciu souhlasil, Sparta jej však odmítla pustit. V lednu roku 2019 už ale došlo k dohodě se saúdskoarabským Al-Ahli, kam odešel za dvojnásobek ceny, ze kterou ho Sparta o rok dříve získala. Super kaufy i vyhozené miliony. Takto by vypadala nejdražší jedenáctka z hráčů, které Sparta koupila na Letnou Jenže už pár měsíců poté se překvapivě upsal největšímu rivalovi - Slavii. Sparťanští fanoušci ho od té chvíle považovali za krysu a v každém souboji pražských S mu to dávali pořádně pocítit. V sešívaném dresu vydržel necelé tři roky a v březnu 2022 zamířil do Číny. Klub z Wuhanu za něho poslal do Edenu skoro sto milionů korun. S českou nejvyšší soutěží se loučil s bilancí 108 odehraných utkání, 29 vstřelenými brankami a 31 asistencemi. V Číně si Stanciu vydělával na chleba rok a půl, vyhrál tamní ligu i Superpohár a letos v září se vydal za dalším balíkem peněz, tentokrát do Saúdské Arábie, kde se do roku 2025 upsal klubu Damac FC. V novém působišti se mu daří – v sedmi zápasech dal jeden gól a k němu přidal tři asistence. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 6 3. Darius Olaru (FCSB) – 5,3 milionu eur Od roku 2020 hájí záložník Darius Olaru barvy klubu FCSB (dříve Steaua Bukurešť). Fyzicky velmi dobře disponovaný borec je typickým středopolařem, který tvoří hru a řídí mužstvo. Dovede tvrdě a přesně vystřelit, ale také připravuje spoustu šancí pro spoluhráče. V aktuálním ročníku rumunské nejvyšší ligy dal v 15 zápasech šest branek a přidal k nim dvě asistence. V klubu má smlouvu do roku 2028, ale není vyloučeno, že po sezoně vyrazí na své první zahraniční angažmá. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 6 2. Daniel Boloca (US Sassuolo) – 8 milionů eur Talent, jehož cena letí rychle nahoru – tak by mohla znít jeho charakteristika. Čtyřiadvacetiletý Daniel Boloca se fotbalově vzdělával v akademii Juventusu Turín, kde strávil osm let. V roce 2017 se krátce mihl v Tatranu Prešov, ale jméno si udělal až během angažmá v italském Frosinone, kde strávil tři sezony. Letos v létě přestoupil za deset milionů eur do Sassuola, kde patří k pilířům sestavy. Na kontě má po deseti ligových utkáních jeden gól. V reprezentačním celku Rumunska zatím odehrál jediné střetnutí. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 6 1. Radu Dragusin (FC Janov) – 10 milionů eur Jednadvacetiletý Radu Dragusin je velkým příslibem rumunského fotbalu. Urostlý obránce se už v 16 letech stěhoval do Turína a pět let patři Juventusu. Za Starou dámu však hrál převážně v mládežnických týmech a do Serie A naskočil pouze v jednom střetnutí. Juventus poslal mladého zadáka na hostování do Sampdorie a do Janova, jemuž v minulé sezoně pomohl s postupem do Serie A. V létě se hostování změnilo v přestup za pět a půl milionu eur. Podle portálu TransferMarkt je však současná tržní cena Dragusina skoro dvojnásobná. V Janově má podepsanou smlouvu do roku 2027 a klub na jeho prodeji může jednou slušně vydělat, protože jeho hodnota má stoupající tendenci. Foto: Profimedia.cz