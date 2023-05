5 mladých Švédů, kteří šli v loňském draftu NHL na dračku. Jak si dnes vedou?

Projevilo se to v loňském draftu, v němž drtivou část vybraných talentů tvořili mladíci, kteří hráli v domácích severských ligách. V následujících kapitolách se podrobněji podíváme na pětici švédských teenagerů, kteří v draftu našli zaměstnavatele v NHL nejdříve.

Před draftem byl hráčem Linköpingu a v klubu působí dodnes. V posledních dvou sezonách už hrál celkem pravidelně v nejvyšší švédské soutěži dospělých. Zlatý medailista z mistrovství světa juniorů má v mateřském klubu podepsanou smlouvu do roku 2025 a do zámoří se zřejmě zatím nechystá. Mattiasův otec Niclas je mistrem světa a olympijským vítězem a v NHL odehrál přes šest stovek zápasů.

Postavou malý, ale talentem výjimečný zadák, je vynikajícím bruslařem a má perfektní stabilitu i v soubojích s urostlejšími protivníky. Jeho pohyb je uvolněný a lehký, jako by ani nepotřeboval moc energie. Má dokonalý přehled o dění na ledě, výbornou kontrolu puku. Hraje jednoduše, jeho rozehrávka je excelentní. Má vítěznou povahu a je to týmový hráč.

Téměř dvoumetrový pořez je nebývale pohyblivý a obratný. Má dlouhý krok a dovede nabrat úctyhodnou rychlost. Umí podržet puk, dobře rozehrát a přesně vystřelit. Na letošním mistrovství světa juniorů se blýskl deseti body v sedmi zápasech, o rok dříve pomohl Švédsku ke zlatým medailím na světovém šampionátu osmnáctek. V nedávno skončené sezoně švédské ligy se blýskl 20 body (7+13) v 45 zápasech. Za Atlantik se ale zatím nechystá. I v příštím ročníku by měl hájit barvy Linköpingu, s nímž má podepsanou smlouvu do roku 2025.

Liam Öhgren – 19. v celkovém pořadí (Minnesota Wild)

Útočník Liam Öhgren byl členem zlatého švédského týmu, který vybojoval titul na mistrovství světa hráčů do 18 let v roce 2022. Přispěl k němu devíti body v šesti zápasech. V draftu po něm loni sáhla Minnesotta, ale talentovaný mladík se za oceán nevypravil a zůstal v mateřském klubu, tedy v Djurgardens, s nímž hrál ve druhé nejvyšší soutěži. V 36 zápasech základní části posbíral do statistik 20 bodů (11+9), dalších 13 bodů si zapsal v 17 utkáních nadstavbové části.

Öhrgren je rychlý hokejista s dobrou střelou i přihrávkou. Odborníci oceňují jeho tvrdou práci pro mužstvo a charakter. V Djurgardenu má podepsanou smlouvu do roku 2025, ale možná, že v létě zkusí štěstí a vyrazí za Atlantik porvat se o šanci na NHL.

Foto: Profimedia.cz