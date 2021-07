5 mladých Švédů, kteří šli v loňském draftu NHL na dračku. Jak si dnes vedou?

Během každoročního draftu mladých hokejových nadějí je tradičně upřena velká pozornost zámořských skautů na nejlepší evropské hráče. Podle statistik si kluby nejčastěji vybírají ze švédských talentů, které se také později v NHL nejvíc prosazují. V sezoně 2020/21 jich v NHL působilo devětaosmdesát, což je třikrát tolik, než bylo na soupiskách klubů českých hokejistů (29). Když jde o Čechy, sahají skauti v draftu především po borcích, kteří hrají v zámořských juniorských soutěžích. V případě Švédů však vybírají nemálo hráčů působících v domácích ligách na severu Evropy. Projevilo se to v loňském draftu, v němž drtivou část vybraných talentů tvořili mladíci, kteří hráli v domácích severských ligách. V následujících kapitolách se podrobněji podíváme na pět švédských teenagerů, kteří v draftu našli zaměstnavatele v NHL nejdříve.

Daniel Torgersson – 40. v celkovém pořadí (Winnipeg Jets) Těžko říct, zda skauti Winnipegu udělali správnou trefu v podobě útočníka Daniela Torgerssona, který byl jejich druhou ze čtyř voleb v loňském draftu. Jets si švédského mladíka vytáhli ve druhém kole poté, co se mu báječně povedla sezona v domácí juniorské nejvyšší soutěži v dresu Frölundy. Dokonce se v 18 letech objevil šestkrát i v elitní lize dospělých. Urostlý forvard zaujal skauty dobrým bruslením, příhodným načasováním přihrávek i slušnou střelbou. Po draftu však nezamířil za oceán, nýbrž zůstal na švédských kluzištích. V nejvyšší soutěži dospělých však naskočil pouze do dvou střetnutí. Smlouvu ve Frölundě má podepsanou do roku 2023, takže do zámoří se asi hned tak nepohrne.

Helge Grans – 35. v celkovém pořadí (Los Angeles Kings) Před pár dny podepsal obránce Helge Grans vstupní kontrakt do NHL s Los Angeles. Kings si talentovaného beka loni vybrali jako 35. hráče v celkovém pořadí a pro sebe coby druhého po dvojce drafu Quintonovi Byfieldovi. Dobře rostlý zadák je typem moderního obránce, který podporuje ofenzívu a rád se do ní zapojuje. Dobře bruslí, je silný v poziční hře a slušně pracuje s hokejkou. Sezonu po draftu strávil ještě ve své domovině, kde pravidelně nastupoval v nejvyšší soutěži dospělých v dresu Malmö. Od příštího ročníku bude bojovat o šanci na NHL ve farmářském celku Ontario Reign v zámořské soutěži AHL.

William Wallinder – 32. v celkovém pořadí (Detroit Red Wings) V 18 letech už měří obránce William Wallinder 193 centimetrů a má tedy poměrně slušné předpoklady pro práci v NHL. V loňském draftu po něm sáhl Detroit jako po 32. hráči. Navzdory urostlé postavě je to výborný bruslař, který to náramně dobře umí s pukem na hokejce. Je kreativní a iniciativní, umí přihrát i slušně vystřelit. Odchovanec MODO odehrál uplynulý ročník ve druhé nejvyšší soutěži dospělých a od té příští už bude válet mezi elitou, protože se upsal do roku 2023 klubu Rögle BK.

Alexander Holtz – 7. v celkovém pořadí (New Jersey Devils) Sedmička loňského draftu - Alexander Holtz - má za sebou v 19 letech dvě účasti na mistrovství světa dvacetiletých, z nichž jednu proměnil v bronzovou medaili. V roce 2019 pomohl reprezentaci Tre Kronor ke zlatu na šampionátu osmnáctek. Holtz je vynikajícím bruslařem s nesmírně šikovnýma rukama a ofenzivními instinkty. Umí přesně vystřelit i nahrát lépe postavenému spoluhráči. Experti o něm mluví jako o jednom z největších švédských talentů posledních let. Za Djurgarden už odehrál dvě kompletní sezony ve švédské elitní soutěži dospělých a v uplynulém ročníku si odskočil na zkoušku i do zámoří, kde zvládl deset střetnutí v AHL. Klub New Jersey Devils už mu předložil k podpisu vstupní kontrakt a v příští sezoně jej nechává na hostování v mateřském klubu, kde působil dosud. Foto: Profimedia.cz