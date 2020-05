5 mladých Švédů, kteří šli v loňském draftu NHL na dračku. Jak si dnes vedou?

Během každoročního draftu mladých hokejových nadějí je tradičně upřena velká pozornost zámořských skautů na nejlepší evropské hráče. Podle statistik si kluby nejčastěji vybírají ze švédských talentů, které se také později v NHL nejvíc prosazují. V aktuální sezoně jich v NHL působí téměř stovka, což třikrát tolik, než je na soupiskách klubů českých hokejistů (29). Když jde o Čechy, sahají skauti v draftu především po borcích, kteří hrají v zámořských juniorských soutěžích. V případě Švédů však vybírají nemálo hráčů působících v domácích ligách na severu Evropy. Projevilo se to i v loňském draftu, v němž značnou část vybraných talentů tvořili mladíci, kteří hráli v domácích severských ligách. V následujících kapitolách a ve fotogalerii se podrobněji podíváme na pět švédských teenagerů, kteří v draftu našli zaměstnavatele v NHL nejdříve.

Nils Höglander – 40. v celkovém pořadí (Vancouver Canucks) Je nevelký vzrůstem, ale velký svými schopnostmi. Tak by mohla vypadat stručná charakteristika útočníka Nilse Höglandera, po němž před rokem sáhl v draftu Vancouver Canucks, kde mají slabost pro švédské hokejisty. Bronzový medailista ze světových šampionátů osmnáctek a dvacítek už před výběrem válem v nejvyšší soutěži v dresu celku Rögle, kde odehrál kompletní sezonu mezi dospělými. To mu čerstvě 18 let. Höglander má výjimečně šikovné ruce a s pukem na hokejce to umí jako málokdo. Je to hračička, který umí vymyslet překvapivou nahrávku. Je skvělým bruslařem a navzdory jen 176 vysoké postavě se nebojí osobních soubojů a umí hrát do těla. V nedávno skončeném ročníku se dočkal ocenění za nejkrásnější branku roku ve švédské lize, což se mu povedlo druhým rokem v řadě. Od příští sezony si poprvé vyzkouší hokej v zámoří – bude hrát v celku Utica Comets v soutěži AHL. Foto: Profimedia.cz

Simon Holmström – 23. v celkovém pořadí (New York Islanders) V sezoně 2018/19 pomohl útočník Simon Holmström švédskému výběru ke zlatu na mistrovství světa hráčů do 18 let a rychle se dostal do hledáčku skautů ze zámoří. Výborný, dynamický bruslař s šikovnýma rukama a perfektní střelou zápěstím, který se umí velmi dobře zapojit i do defenzívy, patří k velkým talentům severského hokeje. Odchovanec klubu HV71, kde před draftem působil, se vydal za moře až před ročníkem 2019/20, který strávil v soutěži AHL v dresu celku Bridgeport Sound Tigers. Nastoupil k 46 zápasům a zaznamenal 15 bodů za osm gólů a sedm nahrávek. S New Yorkem Islanders má podepsaný vstupní kontrakt, který vyprší v roce 2022. Foto: Profimedia.cz

Tobias Björnfot – 22. v celkovém pořadí (Los Angeles Kings) Obránce Tobias Björnfot je jediným z 26 švédských hokejistů, kteří prošli loňským draftem, jenž už zasáhl do bojů v NHL. V dresu Los Angeles naskočil do třech utkání, v nichž nebodoval. Zlatý a bronzový medailista ze světového šampionátu hráčů do 18, který na letošním mistrovství světa juniorů pomohl reprezentaci Tre Kronor ke třetímu místu, byl před draftem hráčem Djurgardenu a do zámoří se vydal loni v létě. Drtivou část ročníku strávil ve farmářském celku Ontario Reign v AHL, kde na sebe stačil upoutat pozornost výbornými výkony. Ve 44 zápasech nasbíral 19 bodů (6+13) a v plus/mínus hodnocení byl na 13 kladných bodech. Björnfot je velmi dobrý bruslař, který umí výborně číst hru a kromě defenzívy dovede také slušně podpořit útok. Je to vůdčí typ a ideální hráč pro přesilovky, fyzicky velice dobře disponovaný borec, který zvládá hrát pod tlakem. Foto: Profimedia.cz

Victor Söderström – 11. v celkovém pořadí (Arizona Coyotes) Zadáka Victora Söderströma jsme mohli vidět na letošním mistrovství světa juniorů, kde Švédsku pomohl šesti body (1+5) v sedmi zápasech k bronzovým medailím. O rok dříve pomohl reprezentaci Tre Kronor k mistrovskému titulu na šampionátu hráčů do 18 let. Už před loňským draftem NHL pravidelně hrával v nejvyšší soutěži v dresu celku Brynäs IF, v němž působil i v nedávno skončeném ročníku. Söderström je výborný bruslař, který se na ledě pohybuje s nevídanou ladností, jako by ho to nestálo žádné úsilí. Je to tvořivý hráč, který na sebe umí vzít odpovědnost, vyvézt puk z vlastního obranného pásma do třetiny soupeře a tam vymyslet překvapivou nahrávku. Dokáže dělat rychlá a správná rozhodnutí, zvládá vytvářet tlak na protihráče a tím dělá prostor pro své kolegy z týmu. Foto: Profimedia.cz