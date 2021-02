5 mladíků, které Václav Kotal zapracoval do sestavy Sparty. Co s nimi udělá trenér Vrba?

Když ještě Pavel Vrba působil v Plzni, dával hodně prostoru starším a zkušeným hráčům. Jakou cestou se vydá na Letné? Jeho předchůdce Václav Kotal do sestavy začal zapracovávat pět mladíků (nepočítáme mezi ně Adama Hložka či Ladislava Krejčího, kteří už pravidelně hráli i předtím). Dá jim prostor i Vrba? A o kom je vůbec řeč? Podívejte se .

Adam Karabec

Jen, co se Kotal ujal vlády na Letné, tak vyslal do akce Adama Karabce. Sedmnáctiletý záložník nakonec na jaře odehrál deset zápasů a dal i svůj první ligový gól. Ve Spartě se o něm mluví jako o hráči, který by měl nahradit Bořka Dočkala.

Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia