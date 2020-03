Prasárny, které neměly dohru. 5 likvidačních faulů z NHL, po nichž nenásledoval dodatečný trest

Paul Kariya leží bezvládně na ledě po surovém ataku Scotta Stevense. Po úderu do hlavy utrpěl otřes mozku, agresor však vyvázl bez trestu. (Foto: Profimedia.cz) Není to zase tak dávno, co v zámoří začali chránit zdraví hráčů systémem dodatečných trestů hokejistů, kteří se dopustili bezohledných a surových zákroků. Podívali jsme se do (ne)dávné minulosti a našli jsme pět střetů, jež najdete v následujících kapitolách, za které by dnes hříšníci určitě vyfasovali dodatečný distanc. Tehdy však vyvázli bez trestu. Je to poměrně zajímavé srovnání se současností a ukázka toho, kam se hokej v Severní Americe posunul.

7.3. 2010: Matt Cooke (Pittsburgh Penguins) na Marca Savarda (Boston Bruins) Brutální faul Matta Cooka na Marca Savarda otevřel v NHL mnoha lidem oči. Právě po tomto zákeřném, zbytečném a nebezpečném hitu, jehož cílem bylo záměrně zranit protivníka, se začaly věci měnit, což vyústilo v dnešní praxi dodatečných flastrů. VIDEO: Záludní bastardi aneb 15 nejzákeřnějších hokejistů, kteří momentálně hrají v NHL Tehdejší verdikt konstatoval, že nedošlo k porušení žádného pravidla a podobné hity byly vždy považovány za čisté. Podle dnešních měřítek by Cooke za zákrok na Savarda vyfasoval dodatečný trest za porušení článku 48, který vešel v platnost po skončení sezony, kdy k tomuto faulu došlo. Podle něj je nepřípustný zásah do hlavy z tzv. slepého úhlu. Kdyby Cooke provedl tento zákrok o pár měsíců později, nezahrál by si v několika dalších zápasech. Zvětšit video

7.6. 2003: Scott Stevens (New Jersey Devils) na Paula Kariyu (Anaheim Ducks) Obránce Scott Stevens byl proslulý tvrdou až brutální hrou. Jeden z nejšpinavějších kousků předvedl v utkání proti Anaheimu, když po úderu ramenem do hlavy poslal k ledu hvězdu Kačerů Paula Kariyu, jenž dokonce na pár okamžiků přestal dýchat. Navzdory tomu, jak hrůzostrašně střet vypadal, zasažený hráč se o pár minut později opět vrátil do zápasu a dokonce ještě dokázal vstřelit gól. Později přiznal, že dohrával utkání s otřesem mozku a na vstřelenou branku si vůbec nepamatuje. 11 nejlepších obránců v historii NHL, kteří už ukončili sportovní kariéru Stevens by si v dnešní době asi moc nezahrál, protože často a rád posílal protihráče na marodku, a to právě úderem do hlavy. Podobně po jeho hitu dopadli třeba Ron Francis, Slava Kozlov a především Eric Lindros. Zvětšit video

4.5. 1994: Pavel Bure (Vancouver Canucks) na Shanea Churlu (Dallas Stars) V devadesátých letech se Rus Pavel Bure etabloval v jednoho z nejnebezpečnějších útočníků v NHL. Jeho rychlost, technické dovednosti a zabijácký střelecký instinkt se snažili protivníci otupit tvrdou hrou, často až za hranicí pravidel. V play-off to platilo dvojnásob. Pavel Bure a 13 dalších nejlepších pravých křídel v historii světového hokeje V roce 1994 narazil Vancouver ve vyřazovacích bojích na Dallas a taktika Hvězd by se dala shrnout takto – sejmout Bureno. Není divu, že „Ruské raketě“ v jednu chvíli ruply nervy a vzal spravedlnost do svých rukou. Frustraci si vybil na jednom z těch, kdo ho otloukali. Odnesl to Shane Churla, kterému Bure pořádně naložil loktem do kebule a ještě ho vzal kolenem na koleno. Útočník Vancouveru je jediným z tohoto výběru, kdo byl za zákrok dodatečně potrestán – musel zaplatit pokutu ve výši 500 dolarů, což je asi 0,0006 procenta toho, co si vydělal během kariéry v NHL. Docela úsměvná částka… Churla byl tak rozzuřený, že po skončení série, kterou nakonec vyhráli hráči Vancouveru, odmítl potřást Buremu rukou. Zvětšit video

26.2. 1994: Mark Messier (New York Rangers) na Mika Modana (Dallas Stars) Na začátku třetí třetiny jednoho ze zápasů základní části soutěže mezi New Yorkem Rangers a Dallasem Stars se Mike Modano jen na chvíli soustředil na modré čáře na přihrávku a nevšiml si, že se k němu blíží tank jménem Mark Messier. Newyorský hromotluk jej napálil ramenem do hlavy, Modanovi spadla helma a praštil se o led. Výsledkem byl těžký otřes mozku a hvězda Dallasu si nějaký čas „odpočinula“ od hokeje. VIDEO: 3 nepochopitelné blikance kanadských hokejistů v NHL Opět šlo o zásah ze slepého úhlu, který dnešní pravidla striktně zakazují a po němž následují dodatečné tresty. Messier tehdy zůstal bez flastru, dnes by nejspíš dodatečně vyfasoval zákaz hraní v deseti zápasech. Video svého času obletělo svět, ale nebylo to kvůli drsnému hitu, nýbrž kvůli hrůznému nakládání s hráčem přivázaným na nosítkách, který zdravotnickým zřízencům spadl na zem při nakládání do sanitky. Zvětšit video