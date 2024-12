5 klubů, ve kterých působil Abdallah Sima po odchodu ze Slavie. Jak si v nich vedl?

Vypadalo to, že přestupem do Anglie se před Abdallahem Simou otevřela zářivá kariéra, jenže realita byla poněkud jiná. Někdejší hvězdička Slavie má nyní 23 let, ale od odchodu z Edenu už byl hráčem pěti evropských klubů. Jak vypadala fotbalová cesta senegalského forvarda v uplynulých třech letech, na to odpovídají následující kapitoly, v nichž najdete všechny jeho štace.