5 hráčů z B týmu Sparty, po kterých může dříve či později sáhnout trenér Václav Kotal

Sparta ve středu porazila 5:0 Baník a v neděli remizovala 1:1 v Edenu. Zdá se, že kouč Václav Kotal ví, jak s týmem pracovat, a jakou sestavu má správně poskládat. Ovšem stačí pár zápasů a vše může být jinak. Uvidíme, co zbytek jara ve Spartě přinese a zda se do týmu dostane i někdo z B mužstva, které Kotal ještě nedávno trénoval. Jména pěti hráčů, které dříve nebo později může vytáhnout nahoru, najdete v následujících kapitolách.

Václav Drchal Benjamin Tetteh sice neměl dobrý vstup do jara, trenér Kotal nad ním ale nezlomil hůl a útočník z Ghany odehrál velmi dobré derby. Na svou šanci ale číhá také dvacetiletý Václav Drchal, který letos vinou zranění neodehrál za A tým ještě ani jeden zápas. V béčku už ale dokázal nazout střelecké kopačky. Foto: Profimedia.cz

Filip Panák Sparta prakticky celou sezonu hledá dobře fungující stopersou dvojici. Tu nyní tvoří Dávid Hancko a Lukáš Štetina, kteří společně odehráli dva dobré zápasy, o svou šanci se ale začíná hlásit i čtyřiadvacetiletý Filip Panák. Ten do Sparty přišel před rokem, ovšem kvůli zdravotním problémům byl celou dobu mimo. Teď má ale za sebou premiéru v B týmu a bude dělat vše pro to, aby se dostal i do souboru trenéra Kotala. Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

Adam Karabec Šestnáctiletý záložník si odbyl ligovou premiéru v druhém jarním kole v Olomouci, kde se stal třetím nejmladším hráčem ve sparťanské historii. Od té doby Adam Karabec šanci nedostal, ovšem talentovaný mladík, jemuž na Letné předpovídají velkou kariéru, příležitost určitě zase dostane. Bude to ještě v letošním ročníku? Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

Martin Hašek Na podzim patřil k nejlepším hráčům Sparty. Čtyřiadvacetiletý záložník dal pět branek, přidal čtyři nahrávky, jenže pak si chtěl vytrucovat přestup a nakonec skončil v B týmu Sparty. Že by se teď vrátil do kabiny po bok Dočkala a spol. se jeví nereálně, uvidíme však, co se stane v průběhu dalších týdnů. Foto: Petr Lemberk / MAFRA / Profimedia