5 hráčů, kteří v české lize kopali nejvíc penalt. Vrchním specialistou byl Pavel Horváth

5. Josef Jindřišek - 17 penalt

Je mu 39 let, v nejvyšší soutěži kroutí už 16. sezonu a v pražské Bohemce je to jeho jedenáctý ročník. Záložník Josef Jindřišek hrával ještě před příchodem do Ďolíčku v Olomouci a v Jablonci a dosud nastřádal do statistik 354 ligových zápasů, v nichž zaznamenal 24 gólů, z toho třináctkrát se trefil z penalty. Čtyři pokutové kopy neproměnil.

Foto: Profimedia.cz