5 hráčů, které Sparta „pustila“ do Plzně a oni pak Viktorce zajistili miliony

Jméno záložníka Pavla Horvátha bude navždy spojeno se slavnou érou Plzně. Byl to právě on, na kom „stála“ ještě před několika lety hra Viktorky. Bývalý reprezentant byl mozkem, dirigentem týmu, který dlouho vedl jako kapitán.

Daniel Kolář

Když měl Daniel Kolář 12 let, odešel do Sparty. Ligový debut ale absolvoval v dresu Slovácka. Následně hrál za Blšany a pak se vrátil na Letnou. Ve 20 letech o něj stál Celtic, nadaný záložník ale zůstal ve Spartě. Za pražský klub toho odehrál poměrně dost, naplno prorazil ale až po přestupu do Plzně, kam odešel v roce 2008. Díky angažmá na západě Čech se dostal i do reprezentace.

Foto: Profimedia.cz