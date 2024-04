5 hráčů, které Slavia od roku 2022 koupila z Mladé Boleslavi. Jak se jim po přestupu do Edenu vedlo?

Část 1 / 6



Málokdy se stane, že by jeden český klub koupil během jediného roku z jiného prvoligového oddílu pět hráčů. Slavii se to podařilo mezi lednem 2022 a stejným obdobím v následujícím roce, kdy do Edenu přivedla pětici borců z Mladé Boleslavi. Jak se jim po přestupu vedlo (či vede)? Na to odpovídají následující kapitoly.

Pokračování 2 / 6 Daniel Fila (přestup v únoru 2022) Útočníkovi Danielu Filovi je teprve 21 let, ale na kontě má už poměrně bohaté ligové zkušenosti. V sezoně 2020/21 si odbyl debut v nejvyšší soutěži v dresu Brna a odehrál během ní 21 utkání. V dalším ročníku už byl plnoprávným hráčem Mladé Boleslavi, za niž zvládl 20 ligových zápasů, nastřílel čtyři branky a vysloužil si přestup do Edenu, za který pražský klub údajně zaplatil skoro 30 milionů korun. 5 útočníků, za které Slavia zaplatila víc než milion eur. Ne všichni za ty prachy stáli V barvách Slavie však dosud v lize nastoupil jen do 14 utkání. Na začátku září 2022 byl uvolněn na hostování do Teplic, kde nyní tráví už druhou sezonu. V Edenu s ním ale zřejmě počítají, protože talentovanému hráči prodloužili kontrakt do roku 2026. V Teplicích se v aktuálním ročníku podílel na devíti gólech – osm jich vstřelil a na jeden nahrál. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 6 David Jurásek (přestup v únoru 2022) Obránce David Jurásek prošel fotbalovými akademiemi Slovácka a Brna. V dresu Zbrojovky se poprvé objevil mezi dospělými, následně si zahrál v Prostějově, odkud ho v létě roku 2021 koupila Mladá Boleslav. V barvách tohoto klubu se během podzimní části sezony 2021/22 poprvé představil v nejvyšší soutěži a okamžitě zaujal skauty bohatých domácích klubů. Psalo se o zájmu Sparty a Slavie, nakonec talentovaný bek zakotvil za přibližně 25 milionů korun v Edenu, kde se upsal do konce června roku 2026. Nejdražší přestupy z české ligy. 7 hráčů, za které tuzemské kluby inkasovaly alespoň 250 milionů korun Pro Slavii šlo zcela jistě o skvělý obchod. V ročníku 2022/23 naskočil do 31 ligových utkání, dal dva góly, na sedm dalších nahrál a vysloužil si přestup do Benfiky Lisabon. Slavia za něj inkasovala od portugalského klubu 14 milionů eur, tedy přes 350 milionů korun. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 6 David Douděra (přestup v červenci 2022) Hlavním postem Davida Douděry je sice pozice na pravé straně zálohy či obrany, ale je to naprosto univerzální hráč, který může naskakovat i na opačné straně hřiště. V minulosti se objevil v reprezentační dvacítce i jednadvacítce a dočkal se už také startu v seniorském národním týmu. Mladé klenoty z Edenu. 4 čeští fotbalisté, na kterých Slavia může pořádně vydělat Aktuálně pětadvacetiletý borec přišel do Edenu z Mladé Boleslavi předloni v létě za přibližně 13 milionů korun a Slavia na něm jednou může pořádně vydělat. Jeho současnou hodnotu vyčísluje portál TransferMarkt na 55 milionů korun. V pražském klubu má podepsanou smlouvu do roku 2025. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 6 Ewerton (přestup v červenci 2022) Jedním z hráčů, který zamířil v nedávné minulosti z města automobilů do Edenu je Brazilec Ewerton. V české lize se objevil už v sezoně 2018/19, kdy odehrál první tři utkání v mladoboleslavském dresu. Pořádně na sebe ale upozornil až v ročníku 2020/21, který strávil v Pardubicích, a nesmírně se mu povedl. Kdo má nejdražší kádr v české lize? Nejvyšší hodnotu má Slavia. A jak je to s dalšími kluby? Po návratu do Mladé Boleslavi se jeho talent rozzářil naplno, načež ho za asi 20 milionů korun ulovila Slavia a on se Pražanům upsal do roku 2025. Jenže v nabitém kádru si místo v sešívané sestavě nevybojoval a loni v létě se přesunul na hostování do Baníku. V Ostravě chytil druhý dech a dokazuje, že talent z něho nevyprchal. S 11 góly a třemi asistencemi je nejproduktivnějším hráčem mužstva. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 6 David Pech (přestup v lednu 2023) O aktuálně dvaadvacetiletého záložníka Mladé Boleslavi Davida Pecha Slavia hodně stála a na začátku loňského ledna se jí ho podařilo získat. Talentovaný mladík přišel přibližně na 25 milionů korun a upsal se pražskému klubu do roku 2027. V Edenu si od něho hodně slibují, zatím naskočil v sešívaném dresu jen do sedmi utkání v minulé sezoně. V té současné se v ligovém utkání zatím neobjevil. Foto: Profimedia.cz